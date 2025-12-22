Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un camió bolca a la C-66 a Flaçà i excarceren el conductor

L’accident ha tingut lloc poc després de les onze del matí

El camió bolcat a Flaçà

El camió bolcat a Flaçà / Anti-Radars Garrotxa

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Flaçà

Un camió ha bolcat aquest dilluns al matí a la C-66, a Flaçà. Els serveis d’emergència han rebut l’avís a les 11.04 hores i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, així com patrulles dels Mossos d’Esquadra i unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle ha quedat atrapat a l’interior de la cabina i ha hagut de ser alliberat pels Bombers. Un cop excarcerat, ha estat atès pels sanitaris del SEM. Tot i que no ha transcendit el seu estat, en un primer moment no es tem per lesions greus.

Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la regulació del trànsit i de les diligències per aclarir les causes de l’accident. Durant les tasques d’assistència, excarceració i retirada del vehicle, la circulació s’ha vist afectada puntualment en aquest tram de la C-66.

