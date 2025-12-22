Campanades a l'església, sortida del sol al Far i primera nedada a Llafranc

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Palafrugell donarà la benvinguda al 2026 amb tres propostes

El Far des d'on es proposa veure la sortida del sol. / DdG

Redacció

Palafrugell

Palafrugell donarà la benvinguda al 2026 amb tres propostes entre la nit de Cap d’Any i el matí de l’1 de gener. La programació inclou les campanades amb música a la plaça de l’Església, la Benvinguda al primer sol de l’any al Far de Sant Sebastià i la Primera nedada de l’any solidària a la platja de Llafranc, a benefici de la Fundació Oncolliga Girona.

La celebració començarà dimarts 31 de desembre a partir de les 23.30 h a la plaça de l’Església, amb les campanades de Cap d’Any i una sessió musical a càrrec del DJ Marc Dunjó. L’acte, organitzat per l’Ajuntament de Palafrugell, tornarà a concentrar l’inici festiu del nou any al centre del municipi.

L’endemà, dijous 1 de gener a les 7 del matí, tindrà lloc la tradicional Benvinguda al primer sol de l’any al Far de Sant Sebastià, una iniciativa impulsada per l’Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell. L’activitat inclourà una audició de sardanes amb la Cobla Baix Empordà i una xocolatada popular. L’organització demana als assistents que portin tassa de casa, tot i que també n’hi haurà de lloguer per 5 euros en efectiu. La celebració compta amb la col·laboració de l’Hotel El Far, que cedeix l’espai i s’encarrega de l’elaboració de la xocolata.

La programació es completarà a les 12.00 h amb la Primera nedada de l’any solidària a la platja de Llafranc. La iniciativa convida a començar l’any amb una activitat esportiva i solidària, destinant els fons recaptats a projectes de suport a persones amb càncer a través d’Oncolliga Girona.

