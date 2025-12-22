SOS Costa Brava celebra que Platja d'Aro denegués l'ampliació de la marina que preveia 300 pisos i un hotel
L'entitat reclama al consistori que adquireixi els terrenys i els declari parc urbà per preservar-los
SOS Costa Brava ha celebrat que el ple de l'Ajuntament de Platja d'Aro denegués el projecte que preveia ampliar la marina del port amb un nou canal amb 282 amarradors, 300 nous pisos, un hotel i un centre de convencions. L'entitat hi va presentar al·legacions en contra pel fort impacte ambiental, paisatgístic i climàtic que hagués comportat. "Es tracta d'un espai de gran valor natural, hàbitats d'interès comunitari i funcions essencials per a l'avifauna i l'aqüífer del Ridaura", han remarcat. SOS Costa Brava reclama al consistori que ara "faci un pas més", adquireixi els terrenys i els qualifiqui com a parc urbà per tal de garantir la preservació i la regeneració natural de l'espai.
El ple municipal de Platja d'Aro va denegar el pla especial urbanístic que preveia l'ampliació de la marina del Port d'Aro, amb un nou canal amb 282 amarradors, 300 pisos, un hotel i un centre de convencions. El document es va aprovar el 2014, però un particular el va recórrer davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). L'alt tribunal el va declarar nul de ple dret i va tombar-ne l'aprovació definitiva. Els propietaris del sector van presentar un altre pla parcial, però dimarts passat el ple el va rebutjar per unanimitat.
SOS Costa Brava ha celebrat la decisió del plenari. De fet, l'entitat va presentar al·legacions contra el projecte per diversos motius. D'una banda, perquè els terrenys on es projectava són inundables i estan situats a tocar de la desembocadura del Ridaura. A més, han subratllat que es tracta d'un espai de gran valor natural, amb pineda mediterrània, hàbitats d'interès comunitari i funcions essencials per a l'avifauna i per a l'aqüífer del riu.
"Aquestes característiques el fan incompatible amb qualsevol ampliació portuària o operació urbanística", han recalcat. Les al·legacions que van presentar també alertaven de "greus deficiències ambientals i procedimentals", com el risc de salinització de l'aqüífer, la fragmentació il·legal del projecte, la manca d'estudis hidrogeològics i paisatgístics o l'afectació crítica a hàbitats protegits.
Per tot plegat, SOS Costa Brava ha fet una crida a "abandonar definitivament qualsevol projecte que tingui per objectiu transformar aquest àmbit". A més, ha instat les administracions a qualificar-lo com a parc urbà amb l'adquisició pública dels terrenys per garantir-ne la preservació i la regeneració natural.
"Animem el consistori a fer un pas més: apostar per un gran parc natural públic que posi en valor la desembocadura del Ridaura i els hàbitats que l'envolten", han reclamat. Així mateix, els ecologistes han recordat que van proposar que aquest sector esdevingués la primera compra del Conservatori del Litoral.
- Una sentència dona la raó a un conductor multat pels radars de la C-63 a Vidreres i obliga a retornar els diners
- Abaixa la persiana el restaurant de Pep Guardiola i Paco Pérez a Manchester
- Jordi Formatger: «Un fill meu va néixer el 3 de desembre i per Nadal ja figurava al Pessebre Vivent»
- Loteria de Nadal 2025, en directe | Última hora i tota la informació sobre el sorteig
- Jordi Linares: «No he vist cap altre jugador tan bo tècnicament com jo a Girona»
- Una empresària cobra 13.000 euros d'ajuts d'una de les seves treballadores i la Policia Nacional la deté
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- Detecten tales d'arbres il·legals per fabricar tions a finques privades de la Selva interior