La Policia Local de Palamós fa entrega dels més de 70 quilos d’aliments a Càritas

La campanya solidària estava adreçada a l'Espai de Distribució d'Aliments

L'acte d'entrega dels aliments recollits.

L'acte d'entrega dels aliments recollits. / Ajuntament de Palamós

Redacció

Redacció

Palamós

La Policia Local de Palamós entrega més de 70 quilos d’aliments recollits en la campanya solidària de Nadal a Càritas Palamós i Sant Joan. Hi ha productes bàsics com conserves, arròs, pasta, llegums, oli, sucs, galetes o aliments infantils per a l'Espai de Distribució d'Aliments de Palamós.

La recollida ha tingut lloc entre el 15 de novembre i el 15 de desembre, període en el qual s’han pogut fer les aportacions d’aliments directament a la comissaria de la Policia Local.

La iniciativa de la campanya va sorgir dels mateixos agents de policia, sumant-se a l’acció del “Gran Recapte”, i fent la donació a l’Espai de Distribució d’Aliments de Palamós, que gestiona Càritas.

Tots aquests productes, que van ser entregats ahir dilluns, ja formen part de l’Espai de Distribució d’Aliments-Albert Castejón (EDAP), que gestiona l’entitat local Càritas Palamós i Sant Joan.

Aquests aliments es lliuraran a les famílies desafavorides del municipi que ho requereixin, mitjançant criteris baremats prèviament pels tècnics de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Palamós.

