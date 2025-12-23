La Policia Local de Palamós fa entrega dels més de 70 quilos d’aliments a Càritas
La campanya solidària estava adreçada a l'Espai de Distribució d'Aliments
La Policia Local de Palamós entrega més de 70 quilos d’aliments recollits en la campanya solidària de Nadal a Càritas Palamós i Sant Joan. Hi ha productes bàsics com conserves, arròs, pasta, llegums, oli, sucs, galetes o aliments infantils per a l'Espai de Distribució d'Aliments de Palamós.
La recollida ha tingut lloc entre el 15 de novembre i el 15 de desembre, període en el qual s’han pogut fer les aportacions d’aliments directament a la comissaria de la Policia Local.
La iniciativa de la campanya va sorgir dels mateixos agents de policia, sumant-se a l’acció del “Gran Recapte”, i fent la donació a l’Espai de Distribució d’Aliments de Palamós, que gestiona Càritas.
Tots aquests productes, que van ser entregats ahir dilluns, ja formen part de l’Espai de Distribució d’Aliments-Albert Castejón (EDAP), que gestiona l’entitat local Càritas Palamós i Sant Joan.
Aquests aliments es lliuraran a les famílies desafavorides del municipi que ho requereixin, mitjançant criteris baremats prèviament pels tècnics de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Palamós.
