Els joves de la Bisbal volen més oci, més equipaments esportius i suport en salut mental

L'Ajuntament ha recollit les demandes de 565 joves dels centres educatius per atendre les propostes que es recullen en el Pla Local de Joventut 2026-2029 aprovat inicialment

Una sessió de treball a la Bisbal. / Ajuntament de la Bisbal d'Empordà

Redacció

La Bisbal d'Empordà

La Bisbal d'Empordà es prepara per abordar les polítiques de joventut dels pròxims anys a partir de les demandes dels joves que reclamen més espais de trobada, una oferta d'oci i cultura més àmplia, millores en equipaments esportius, suport en salut mental i oportunitats reals per accedir a formació, ocupació i habitatge. L'Ajuntament ha aprovat inicialment el Pla Local de Joventut 2026-2029 que ha recollit l'opinió de 565 joves dels centres educatius.

L’alcalde Òscar Aparicio ha subratllat que el pla «situa el jovent al centre de l’agenda municipal» i que és un document «que neix escoltant la seva diversitat i que vol garantir que cap jove es quedi enrere». 

La diagnosi posa de manifest que el jovent és divers i les reclamacions també en diferents àmbits i serveis. Les enquestes i sessions participatives van permetre identificar necessitats concretes i propostes vinculades a l'educació, l'esport, la cultura, el lleure i l'emancipació.

El PLJ estructura les polítiques de joventut en cinc grans eixos:

  • Organització i cultura interna: incorporar la perspectiva interseccional, formació especialitzada per a professionals i transversalitat en tota l’acció municipal.
  • Benestar i qualitat de vida: reforç del benestar emocional, la salut mental, l’oci i la cultura, i foment d’una pràctica esportiva diversa i inclusiva.
  • Emancipació juvenil: suport a les trajectòries educatives, formació ocupacional, emprenedoria i recursos d’habitatge.
  • Participació i protagonisme jove: creació de la Taula Jove, consolidació de l’Espai Jove 17100 i més activitat cultural i esportiva a l’espai públic.
  • Igualtat i diversitats: accions contra la discriminació i la violència masclista, racista, LGTBIfòbica i capacitista, i suport als col·lectius vulnerabilitzats 

El nou pla incorpora com a principal novetat la perspectiva interseccional, que reconeix que les desigualtats afecten els joves de manera diversa segons factors com l’origen, el gènere, l’orientació sexual, la situació socioeconòmica o les capacitats funcionals. L’objectiu és garantir que totes les polítiques municipals de joventut siguin inclusives, transversals i sensibles a totes les realitats.

