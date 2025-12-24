El Parc Infantil de Platja d'Aro compleix 30 anys amb una àmplia oferta i inclusiu
Situat al Palau d'Esports i Congressos combina joc físic, creatiu i interactiu i disposa d'espais de calma per a infants neurodiversos
El Parc Infantil de Nadal El Mar dels Nens arriba enguany a la seva trentena edició consecutiva, consolidat com una de les propostes familiars més emblemàtiques de les festes a Platja d’Aro. L’activitat, adreçada a infants i joves d’1 a 12 anys i a les seves famílies, se celebrarà del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener, de 16 a 20 hores, al Palau d’Esports i Congressos del municipi.
L’entrada té un cost de 5 euros per dia i inclou una oferta 2x1 per a la Pista de Gel de Platja d’Aro, ubicada a la Plaça dels Estanys fins al 7 de gener. Els infants han d’anar acompanyats d’un màxim d’un o dos adults, que tenen accés gratuït, i les entrades es poden adquirir directament a taquilla a partir de les 15 h.
Un dels trets distintius del parc és el seu compromís amb l’accessibilitat i la inclusió, amb mesures pensades perquè tots els infants puguin gaudir de l’experiència al seu ritme. Entre aquestes destaquen un espai de calma per a infants neurodiversos, l’accés adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i cotxets, un braçalet identificador que facilita l’accés ràpid a les activitats per a infants amb discapacitat que necessiten acompanyant, i una franja horària silenciosa diària de 16 a 17 h, sense música i amb il·luminació tènue, adreçada a persones amb alta sensibilitat acústica i lumínica.
El Mar dels Nens és una iniciativa de la Unitat d’Infància de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, gestionada per Soy La Fiesta i amb la col·laboració de Viu Autisme. Enguany manté la imatge gràfica creada per la il·lustradora Bea Marín (@beatrizmarinurban), protagonitzada per un conjunt d’animals adormits.
Durant els set dies d’activitat, el parc combina joc físic, creatiu i interactiu, fomentant la socialització, la creativitat i els espais compartits entre infants i famílies, amb la voluntat que els adults no només acompanyin, sinó que també participin activament de l’experiència.
Entre els espais i activitats fixes hi ha una ludoteca per a infants de 0 a 4 anys, llits elàstics, rocòdrom, tallers creatius de dibuix, pintura, manualitats, maquillatge artístic, ball, cuina i circ, així com jocs de punteria, inflables, brau mecànic, jocs gegants, jocs interactius i cinema infantil. També s’hi ofereixen projeccions i videojocs per a majors de 6 anys.
Animacions
Cada tarda, la pista central acull propostes especials com visites i animacions de personatges de dibuixos animats, espectacles de màgia i pallassos, concursos de dibuix, pintura i ball, i mini-discos familiars. El parc disposa també de servei de guarda-roba i cafeteria.
El Parc Infantil de Nadal s’emmarca dins un ampli programa d’activitats nadalenques al municipi, que inclou, entre d’altres, el 66è Pessebre Vivent de Castell d’Aro, el 10è Gran Sorteig de Nadal, el Túnel de Llum i So del carrer Miramar, la Gimcana de Nadal de la Xalarina i en Xalarí, l’exposició del 46è Concurs de diorames i pessebres, la recollida de cartes del Patge Reial, les Places Màgiques de Castell d’Aro i S’Agaró, i les Cavalcades dels Reis de l’Orient.
El programa es completarà amb la celebració de Cap d’Any a la plaça de l’Ajuntament, amb una festa oberta a tothom i ambientada per Ràdio Flaixbax en directe, que oferirà música i ambient festiu per donar la benvinguda al nou any 2026.
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- Un camió bolca a la C-66 a Flaçà i excarceren el conductor
- Antifrau multa per primer cop una empresa per prendre represàlies contra una alertadora
- Aquest cop en dia de mercat a Girona: Cau un altre arbre de la Devesa
- Un regidor de la CUP abandona el govern de Santa Coloma per no aturar un procés de desnonament
- Investiguen irregularitats en una granja i descobreixen 264 plantes de marihuana
- Revisa el moneder: Aquesta moneda d’1 euro pot arribar a valer fins a 6.000 euros
- Salellas sobre el tall davant l'escola Àgora de Sant Narcís: 'Assumeixo les conseqüències