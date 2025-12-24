Una persona ferida en xocar contra la mitjana a la C31 a Santa Cristina d'Aro
L'accident ha provocat retencions a la carretera on hi ha un carril tallat
Una persona ha resultat ferida en accidentar-se a la C-31 a Castell d'Aro direcció Maçanet de la Selva. Els Bombers han hagut d'excarcerar la víctima.
Segons Bombers, l'avís s'ha rebut a dos quarts de nou del matí per la topada d'un vehicle a la mitjana de la carretera C-31.
Al lloc s'hi han desplaçat dues dotacions. Els Bombers han hagut de treure la persona ferida pel maleter del vehicle. La víctima estava conscient.
El vehicle accidentat ocupava un dels carrils. El Servei Català de Trànsit informa de retencions i l'afectació d'un carril en sentit Sud cap a Llagostera.
A les 9.22 un home ha resultat ferit en un accident també a la C31 direcció Platja d'aro, al PK 317. Ha topat contra un element de seguretat de la carretera. S'hi ha desplaçat una dotació de Bombers.
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- Un camió bolca a la C-66 a Flaçà i excarceren el conductor
- Antifrau multa per primer cop una empresa per prendre represàlies contra una alertadora
- Aquest cop en dia de mercat a Girona: Cau un altre arbre de la Devesa
- Un regidor de la CUP abandona el govern de Santa Coloma per no aturar un procés de desnonament
- Investiguen irregularitats en una granja i descobreixen 264 plantes de marihuana
- Revisa el moneder: Aquesta moneda d’1 euro pot arribar a valer fins a 6.000 euros
- Salellas sobre el tall davant l'escola Àgora de Sant Narcís: 'Assumeixo les conseqüències