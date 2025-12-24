Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una persona ferida en xocar contra la mitjana a la C31 a Santa Cristina d'Aro

L'accident ha provocat retencions a la carretera on hi ha un carril tallat

Bombers en una imatge d'arxiu.

Redacció

Santa Cristina d'Aro

Una persona ha resultat ferida en accidentar-se a la C-31 a Castell d'Aro direcció Maçanet de la Selva. Els Bombers han hagut d'excarcerar la víctima.

Segons Bombers, l'avís s'ha rebut a dos quarts de nou del matí per la topada d'un vehicle a la mitjana de la carretera C-31.

Al lloc s'hi han desplaçat dues dotacions. Els Bombers han hagut de treure la persona ferida pel maleter del vehicle. La víctima estava conscient.

El vehicle accidentat ocupava un dels carrils. El Servei Català de Trànsit informa de retencions i l'afectació d'un carril en sentit Sud cap a Llagostera.

A les 9.22 un home ha resultat ferit en un accident també a la C31 direcció Platja d'aro, al PK 317. Ha topat contra un element de seguretat de la carretera. S'hi ha desplaçat una dotació de Bombers.

