Protecció Civil envia una Es-alert als municipis costaners de l’Alt i el Baix Empordà per la previsió de fort onatge
Demanen extremar les precaucions i allunyar-se d’espigons, esculleres i passejos marítims
Protecció Civil ha decidit enviar una Es-Alert als telèfons mòbils dels 19 municipis costaners de l’Alt i el Baix Empordà per la previsió de fort onatge en aquestes dues comarques entre aquest dijous i divendres. Els serveis d’emergències reclamen a la ciutadania extremar les precaucions, respectar els tancaments d’accés als punts del litoral, i allunyar-se d’espigons, esculleres i passejos marítims. També demanen trucar al 112 en cas d’emergència. Protecció Civil manté en fase d’alerta el pla Inuncat.
