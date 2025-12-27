30 anys d’activitats familiars i inclusives al Parc Infantil de Nadal a Platja d’Aro
El Mar dels Nens, al Palau d’Esports i Congressos del municipi, obre les portes per oferir als infants i joves de fins a dotze anys un munt d’activitats familiars i inclusives les tardes fins al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener
Tot just han obert les portes del Parc Infantil de Nadal El Mar dels Nens i en pocs minuts s'han format cues a les activitats d’infants i joves de fins a dotze anys acompanyats dels seus familiars. Rim, d’onze anys, ha estat de les primeres a pintar-se la cara al taller de maquillatge artístic. Al voltant dels ulls li han dibuixat unes estrelles brillants, que tot i ser un disseny que impressiona, no ha volgut que fos «gaire impactant ni cridaner». Rim i la seva mare van descobrir el Parc Infantil de Nadal fa uns quatre anys, «i des de llavors venim cada any», ha assenyalat la mare. El taller de maquillatge ha sorprès la jove, però encara esperava amb ganes la seva activitat preferida, la dansa: «El que més m’agrada és la sala de ball, on practiquem coreografies que ens inventem nosaltres, i l’últim dia fem un concurs». Els més petits també han gaudit de les activitats pensades per a ells, com és el cas de Gal·la, de cinc anys. És el segon any que ve a gaudir del Parc i ja té un joc preferit: els llits elàstics.
El Parc Infantil de Platja d’Aro arriba aquest 2025 a la seva trentena edició consecutiva, convertit ja en una de les activitats familiars més esperades de Nadal al municipi. El recinte, que any rere any aplega centenars d’infants i famílies, obre portes del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener, de quatre a vuit del vespre, al Palau d’Esports i Congressos. L’entrada té un preu de cinc euros per dia i inclou una promoció 2x1 per a la Pista de Gel de Platja d’Aro, situada a la plaça dels Estanys, que romandrà oberta fins al 7 de gener. Les entrades es podran comprar a la mateixa taquilla a partir de les 15 h, una hora abans de l’obertura perquè les famílies puguin comprar-la abans i evitar cues. L’activitat està pensada per a nens i nenes que hi hauran d’accedir acompanyats d’un o dos adults com a màxim, els quals no hauran de pagar entrada.
L’organització Unitat d’Infància de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, gestionat per Soy la Fiesta, compta amb la col·laboració de l’Associació Viu Autisme, un vincle que comporta una proposta diversa, familiar i inclusiva. Cada dia, de les quatre a les cinc de la tarda, l’organització adapta l’espai sense música i amb una llum tènue per als infants amb alta sensibilitat lumínica i sorollosa. També disposen d’«un espai de calma» al pis superior, ha detallat la regidora d’Infància Pilar Rojas, «una habitació que hem posat només per a ells perquè les famílies que vinguin amb infants amb alguna discapacitat puguin estar més tranquil·les, però també puguin gaudir del Parc d’alguna manera».
Entre els espais i activitats hi ha una ludoteca per a infants de zero a quatre anys, llits elàstics, rocòdrom, tallers creatius de dibuix, pintura, manualitats, maquillatge artístic, ball, cuina i circ, així com jocs de punteria, inflables, brau mecànic, jocs gegants, jocs interactius i cinema infantil. També s’hi ofereixen projeccions i videojocs per a majors de sis anys. Com a novetat d’enguany, els infants poden participar en un taller de pintura fluorescent. D’aquesta manera, durant els set dies d’activitat, el parc combina joc físic, creatiu i interactiu, fomentant la socialització, la creativitat i els espais compartits entre infants i famílies, amb la voluntat que els adults no només acompanyin, sinó que també participin de l’experiència.
El Mar dels Nens és un esdeveniment molt consolidat al municipi, «que esperen moltes famílies del poble i de fora el poble», ha apuntat Rojas. «Esperem que sigui una bona edició; la millor no, perquè cada any volem que sigui la millor, però que tingui molt d’èxit», ha defensat, per afegir: «No pensem en un Nadal a Platja d’Aro sense un Mar dels Nens».
