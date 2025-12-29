Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Ter Stegenescombraries Gironabalena Platja d'Aroanuari 2025Spar GironaBàsquet Girona
instagramlinkedin

Crema la barraca de cala Estreta de Palamós

La Policia Local de Palamós investiga les causes del succés

Estat de la barraca de cala Estreta, després de l'incendi.

Estat de la barraca de cala Estreta, després de l'incendi. / Associació Clau de Volta

Redacció

Redacció

Palamós

La barraca de pescadors de Cala Estreta de Palamós ha quedat afectada per un incendi, segons ha informat Ràdio Palamós aquest dilluns.

La Policia Local de Palamós ha obert una investigació per aclarir les causes del foc, que de moment es desconeixen, així com l’abast exacte dels danys ocasionats a la construcció.

L’avís de l'incendi el va donar Quico Cots, qui habita, des de fa anys, aquest espai.

Segons el mitjà palamosí, el cos policial està recopilant informació per determinar com es va originar l’incendi i si hi ha hagut alguna circumstància que l’hagi pogut provocar.

TEMES

Tracking Pixel Contents