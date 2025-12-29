Crema la barraca de cala Estreta de Palamós
La Policia Local de Palamós investiga les causes del succés
La barraca de pescadors de Cala Estreta de Palamós ha quedat afectada per un incendi, segons ha informat Ràdio Palamós aquest dilluns.
La Policia Local de Palamós ha obert una investigació per aclarir les causes del foc, que de moment es desconeixen, així com l’abast exacte dels danys ocasionats a la construcció.
L’avís de l'incendi el va donar Quico Cots, qui habita, des de fa anys, aquest espai.
Segons el mitjà palamosí, el cos policial està recopilant informació per determinar com es va originar l’incendi i si hi ha hagut alguna circumstància que l’hagi pogut provocar.
