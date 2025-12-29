Desmantellen un cultiu amb més de 700 plantes de marihuana en un habitatge de Platja d'Aro amb la llum punxada
La Policia Local i els Mossos detenen el seu responsable i es calcula que el frau ascendeix a 75.000 euros
La Policia Local de Platja d'Aro i els Mossos d'Esquadra han desmantellat un cultiu amb més de 700 plantes de marihuana que creixien a l'interior d'un habitatge del municipi. Els agents, que ja feia dies que vigilaven l'immoble, van fer-hi una entrada i escorcoll el 22 de desembre. A més de comissar la droga, els policies també van veure com l'habitatge tenia la llum punxada. Segons les estimacions de la companyia, es calcula que el frau elèctric ascendeix a uns 75.000 euros. Durant l'operatiu conjunt, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra van detenir el responsable de la plantació, un home de nacionalitat albanesa, per un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric.
Segons informa la Policia Local, durant els dies anteriors, els policies ja havien fet vigilàncies a l'exterior de l'immoble davant la sospita que a l'interior hi hagués una plantació de marihuana. L'operatiu conjunt entre els dos cossos policials es va dur a terme el 22 de desembre, després de rebre l'autorització judicial.
Quan els agents van accedir a l'habitatge, van trobar-se un cultiu amb 709 plantes de marihuana. A més, també van veure com el responsable de la plantació havia punxat la llum. Els agents del Grup de Delinqüència Urbana (GDU) de la Policia Local i els policies de la unitat d'investigació dels Mossos van detenir el responsable de la plantació, un home de nacionalitat albanesa, pels delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
Segons informa la Policia Local, els tècnics d'Endesa que van tallar la connexió irregular calculen que l'electricitat defraudada pot ascendir fins als 75.000 euros. La investigació continua oberta i no es descarta que hi hagi més persones implicades.
