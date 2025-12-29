El temporal deixa passejos plens de sorra i s'endú platges de la Costa Brava
L'Ajuntament de Platja d'Aro ha iniciat els treballs per recuperar les zones afectades després dels forts corrents i mala mar que van afectar la costa gironina.
El temporal que ha escombrat Catalunya durant els darrers dies ha deixat passejos marítims plens de sorra de nord a sud de la Costa Brava i s'ha endut les platges de l'Escala però no ha deixat danys greus. La llevantada ha arrossegat troncs i restes vegetals arreu del litoral, ha fet caure algun arbre -com a Palafrugell o a Sant Feliu de Guíxols- i ha causat petites esllavissades. A Portbou, l'embat de les onades va fer caure una biga i part de la teulada d'una de les barraques de pescadors i, com a curiositat, el mar va arrossegar una tortuga mossegadora fins a la platja.
A Platja d'Aro aquest matí ja han començat amb els serveis de neteja i les màquines treballen per recuperar l'aspecte del tram sud del passeig, que va quedar colgat de sorra.
A més a més, segons ha informat l’Ajuntament, el tram nord i central del passeig marítim del municipi no va patir afectacions i ha quedat intacte després de la llevantada. El riu Riudaura ja ha reduït l’alt cabdal d’aquests dies i torna a desembocar amb normalitat, mentre que l’exemplar de catxalot que va aparèixer mort, a l'altura de l'hotel Aromar, ja s’ha retirat de la zona en què es va trobar.
