El temporal deixa passejos plens de sorra i s'endú platges de la Costa Brava

L'Ajuntament de Platja d'Aro ha iniciat els treballs per recuperar les zones afectades després dels forts corrents i mala mar que van afectar la costa gironina.

Les fotos de l'estat del passeig marítim de Platja d’Aro després de la llevantada

Pau Cambronero

El temporal que ha escombrat Catalunya durant els darrers dies ha deixat passejos marítims plens de sorra de nord a sud de la Costa Brava i s'ha endut les platges de l'Escala però no ha deixat danys greus. La llevantada ha arrossegat troncs i restes vegetals arreu del litoral, ha fet caure algun arbre -com a Palafrugell o a Sant Feliu de Guíxols- i ha causat petites esllavissades. A Portbou, l'embat de les onades va fer caure una biga i part de la teulada d'una de les barraques de pescadors i, com a curiositat, el mar va arrossegar una tortuga mossegadora fins a la platja.

A Platja d'Aro aquest matí ja han començat amb els serveis de neteja i les màquines treballen per recuperar l'aspecte del tram sud del passeig, que va quedar colgat de sorra.

A més a més, segons ha informat l’Ajuntament, el tram nord i central del passeig marítim del municipi no va patir afectacions i ha quedat intacte després de la llevantada. El riu Riudaura ja ha reduït l’alt cabdal d’aquests dies i torna a desembocar amb normalitat, mentre que l’exemplar de catxalot que va aparèixer mort, a l'altura de l'hotel Aromar, ja s’ha retirat de la zona en què es va trobar.

