Rescaten una família a l'Estartit després que el seu veler bolqués i quedés a la deriva
Les quatre persones, dues d'elles menors, presentaven signes d'hipotèrmia
La Guàrdia Civil ha rescatat una família amb dos menors d'edat després que el seu veler bolqués i quedessin a la deriva a l'Estartit. L'avís l'ha donat la policia local, aquest dilluns al matí, quan ha vist l'embarcació amb quatre persones a la zona del Molinet. El Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) s'ha desplaçat fins a l'espai indicat, però en un principi no els ha trobat. Poc després, han vist el casc d'un veler bolcat i, a sobre, hi havia dos adults i dos nens de 7 i 9 anys amb les armilles salvavides. Tots quatre presentaven signes d'hipotèrmia. Agents del cos han traslladat els afectats fins a l'hospital de Palamós, després de remolcar l'embarcació fins al port de l'Estartit.
La Policia Local de Torroella de Montgrí ha donat l'avís aquest dilluns al matí a la Guàrdia Civil que hi havia una embarcació a la deriva amb quatre persones, a la zona del Molinet. Efectius del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) han salpat fins a l'espai indicat.
En un principi, no han pogut trobar el veler ni els seus ocupants, ni tampoc han vist indicis d'enfonsament. El cos policial ha iniciat un dispositiu de recerca per tot l'espai. Poc després, han localitzat restes que podien ser d'un naufragi. En apropar-se, els agents han comprovat que es tractava del casc d'un veler bolcat, amb la quilla al sol. A sobre, hi havia dos adults i dos menors de 7 i 9 anys, amb les armilles salvavides posades.
Els especialistes del GEAS els han rescatat. Tots quatre presentaven signes d'hipotèrmia. Els han evacuat i han remolcat l'embarcació fins al port de l'Estartit, on han rebut assistència mèdica. Després, els han traslladat a l'hospital de Palamós per a una revisió més completa.
La Guàrdia Civil ha recalcat la importància de l'armilla salvavides, i ha recordat que cal extremar les precaucions en navegar, especialment en condicions meteorològiques adverses.
