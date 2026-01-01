Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Campanades CatedralExplosió bar SuïssaEncariment preusMort submarinista RosesLa Grossa de Cap d'AnyAgenda Cap d'Any
instagramlinkedin

Centenars de persones comencen el 2026 amb un bany a la platja de Sant Feliu de Guíxols

L'activitat, ja consolidada, l'organitzen l'ajuntament, el centre excursionista Montclar i l'Aquàtic Club Xaloc

Una dona banyant-se i somrient

Una dona banyant-se i somrient / Berta Artigas Fontàs (ACN)

Berta Artigas Fontàs / ACN

Berta Artigas Fontàs / ACN

Sant Feliu de Guíxols

Centenars de persones han omplert la platja de Sant Feliu de Guíxols, disposades a començar l'any amb una remullada, en el ja tradicional primer bany de l'any. Cada dia 1 de gener el consistori organitza aquesta activitat en què els més atrevits enceten l'any des de l'aigua, que aquest dijous està al voltant dels 13 graus. Bona part dels banyistes repeteixen any rere any i ja consideren aquesta experiència com un costum. És el cas de la Teresa Feliu, que hi participa des de fa vint anys. "Quan et tires sents espines, però un cop dins és fantàstic", assegura. En sortir, i per combatre el fred, l'organització ha ofert als participants un got de brou calent o xocolata desfeta, per recuperar l'escalfor corporal.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents