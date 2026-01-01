Reforma al front marítim de Llafranc per danys dels temporals
Els treballs adjudicats per 314.358 euros consolidarà els treballs d'emergència fa cinc anys
Palafrugell ha començat treballs al front marítim de Llafranc, al carrer Francesc de Blanes per consolidar millores que s'havien portat a terme de forma provisional per temporals, sobretot el Glòria. Es van fer actuacions d'emergència provisionals. Les obres s’han adjudicat per un import de 314.358,56 euros i ha estat finançat per la convocatòria extraordinària 2023 del Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions, finançada íntegrament amb fons europeus Next Generation-EU.
L'alcalde accidental, Marc Piferrer, ha explicat que l'"actuació serveix per deixar en condicions definitives un tram del front marítim que havia quedat molt afectat pels temporals, i fer-ho pensant en les persones, en el paisatge i en la seguretat".
Així es reforçarà la seguretat i es renovaran els materials i equipaments degradats pel pas del temps i pels temporals.
Es farà una nova baixada accessible a la platja formada per una rampa i una escala, per donar continuïtat als recorreguts, facilitant el pas a peu allà on el pendent ho permet. També es vol millorar la caminabilitat, amb rebaixos de vorada i instal·lar baranes d’ajut als trams amb més desnivell.
Danys pel temporal fa cinc anys
El projecte també permetrà acabar de manera definitiva les reparacions que es van fer de forma provisional l’any 2020, amb el revestiment dels elements de formigó amb pedra granítica i la construcció de baranes de maçoneria amb passamà d’acer. Es reforçarà la seguretat dels vianants amb nous elements de protecció al llarg del recorregut.
Una altra actuació destacada és la renovació de l’enllumenat, que es substituirà per un sistema més eficient i amb menys contaminació lumínica, amb columnes i llumeneres de la mateixa tipologia que les instal·lades al passeig Cípsela. El projecte es completa amb nou equipament urbà, com bancs, seients individuals i aparcabicicletes, també pensats per a patinets.
El contingut d’aquest projecte deriva del projecte “Palarugell, palanca per la millora del model turístic", aprovat pel MINCOTUR (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) en el marc dels fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i que es finançarà amb càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation EU.
I concretament suposa l’actuació “Peatonalització del Front Marítim de Llafranc” (actuació 2, eix 2 del PSTD).
