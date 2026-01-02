Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Incendi en el magatzem d'un hotel a Platja d'Aro

No es va haver de desallotjar ningú ni es van registrar ferits

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Platja d'Aro

Ensurt aquest dijous a la tarda en un hotel de Platja d’Aro a causa d’un incendi en una àrea de magatzem que també compta amb oficines.

El succés va tenir lloc cap a les sis de la tarda i va mobilitzar diverses dotacions dels Bombers fins a l’avinguda del Cavall Bernat. En arribar, els efectius van comprovar que el foc s’havia originat en aquesta estança i van aconseguir sufocar les flames, que van afectar alguns palets, segons informa el cos d’emergències.

Tot i que l’incendi era petit, va generar una gran quantitat de fum, cosa que va requerir la ventilació de la zona per part dels Bombers. Sortosament, no va ser necessari desallotjar ningú i no es van registrar ferits.

El succés també va mobilitzar la Policia Local de Platja d'Aro.

