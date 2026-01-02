Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Hospital de Palamós tindrà servei de psicooncologia

La Fundació Oncolliga de Girona amplia el suport psicològic a persones amb càncer al Baix Empordà

Imatge psicooncòloga Fundacio Oncolliga / Fundació Oncolliga Girona

Redacció

Palamós

L’Hospital de Palamós incorporarà el servei de psicooncologia a través de la col·laboració amb la Fundació Oncolliga de Girona. Des del passat mes d’octubre, el servei, que fins ara es prestava exclusivament a les Unitats d’Atenció Intermèdia de Palamós Gent Gran, també s’ofereix al centre hospitalari.

Des de fa anys, una psicooncòloga de la Fundació Oncolliga atén dos dies a la setmana pacients i famílies a Palamós Gent Gran. Amb aquesta ampliació, la cobertura s’ha reforçat amb un dia més d’atenció a l’Hospital de Palamós, fet que permet acostar el suport emocional i psicològic a més persones amb diagnòstic oncològic del territori.

Per garantir la continuïtat assistencial, el servei es desenvolupa en coordinació amb els i les professionals de l’Equip de Suport Hospitalari. A més, també es presta atenció a nivell domiciliari a aquells pacients identificats i seleccionats pels equips PADES de cada àrea bàsica de salut.

El servei de psicooncologia ofereix suport emocional i psicològic a les persones amb càncer i a les seves famílies, ajudant-les a comprendre la malaltia, gestionar l’ansietat i l’estrès associats al procés oncològic, adaptar-se als canvis que comporta la malaltia i, si escau, afrontar processos de dol. Anualment, es duen a terme prop de 800 intervencions, que inclouen primeres visites, visites successives, atenció domiciliària i seguiment telefònic.

La Fundació Oncolliga i Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) mantenen un conveni de col·laboració des de l’any 2005, que es renova anualment. Fruit d’aquesta relació estable, s’ofereixen diversos serveis de suport a les persones amb càncer, tant a la seu de Girona —com el servei de perruques o la fisioteràpia— com al territori, amb iniciatives com caminades saludables, estètica oncològica o tallers als municipis a través de la Delegació d’Oncolliga de Palamós.

