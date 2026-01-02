Nou aparcament amb 102 places a Palafrugell
L'espai a la plaça Floreal se situa a tocar del nucli urbà i connectat a la xarxa de carril bici
L’Ajuntament de Palafrugell posa a punt un nou aparcament dissuassiu amb 102 places. Se situarà a la plaça Floreal a la zona sud del municipi oferint espai per a estacionar a l'entrada del nucli urbà.
En concret, preveu 85 places per a turismes, 9 places per a motos, 4 places reservades per a persones amb mobilitat reduïda, així com al previsió de 4 places ab carregadors per a vehicles elèctrics.
A banda de l’oferta d’estacionament, el projecte incorpora criteris de sostenibilitat i de millora ambiental.
L’actuació ocupa un àmbit total de 3.138,83 m² i incorpora 508,29 m² de zones verdes. A més, l’aparcament es connecta directament amb el carril ciclable de Vies Verdes i amb la xarxa Pirinexus. L’objectiu és promoure el cicloturisme i el turisme al medi natural com a mètode d’interconnexió de municipis costaners, i potenciar l’ús de les Vies Verdes cicloturístiques i la ruta Pirinexus.
Les obres s’han adjudicat per un import de 393.219,75 euros, IVA inclòs i ha estat finançat per la convocatòria extraordinària 2023 del Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions, finançada íntegrament amb fons europeus Next Generation-EU.
El contingut d’aquesta actuació deriva del projecte "Palafrugell, palanca per la millora del model turístic" en el marc dels fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i que es finançarà amb càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation EU.
I concretament suposa l’actuació" “Aparcament dissuasiu per fomentar la mobilitat eficient i ecològica” (Eix 4 actuació 2 del PSTD).
