Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
nevades CatalunyaJordi Rocacavalcada Reis Gironapistoles Taser Figueresincendi Suïssa
instagramlinkedin

Apareix un dofí mort a la platja de la Gola de l'Estartit

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha acordonat la zona per seguretat

Imatge del dofí mort que ha aparegut aquest matí a la platja de la Gola de l'Estartit

Imatge del dofí mort que ha aparegut aquest matí a la platja de la Gola de l'Estartit / ACN

ACN

L'Estartit

Un dofí ha aparegut mort aquest matí a la platja de la Gola de l'Estartit (Baix Empordà). L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha informat a través de les xarxes socials que ha acordonat la zona per seguretat.

A més, ha donat l'avís als Agents Rurals perquè en facin la gestió i el trasllat, tal com estableix el protocol.

TEMES

  1. Hisenda aclareix si les transferències entre pares i fills són donacions
  2. Girona instal·larà neveres a l'exterior d'algunes escoles per vendre a un preu simbòlic el menjar que sobri dels dinars
  3. La menor rescatada a Indonèsia al Santi, bussejador voluntari espanyol: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
  4. L’‘efecte Pedroche’ es desinfla: Chenoa i Estopa arrasen i revaliden el lideratge d’RTVE en les campanades davant la dada més baixa d’Atresmedia en els últims anys
  5. Nova tragèdia al Pirineu: troben mort el muntanyenc atrapat a Bielsa després d’un nou allau
  6. El primer nadó de Catalunya es diu Biel i ha nascut a la Clínica Girona
  7. Dos incendis en pocs minuts a Santa Eugènia: un cotxe en flames i contenidors cremats
  8. Geben arriba a temps per servir en safata la primera victòria del Bàsquet Girona fora de casa (95-97)

L'afluència d'esquiadors a Vallter obliga a tancar l'accés per carretera a primera hora des de dimarts

L'afluència d'esquiadors a Vallter obliga a tancar l'accés per carretera a primera hora des de dimarts

2x1 per veure "La omisión de la familia Coleman"

2x1 per veure "La omisión de la familia Coleman"

Apareix un dofí mort a la platja de la Gola de l'Estartit

Apareix un dofí mort a la platja de la Gola de l'Estartit

2x1 per veure "Una Mena de Master Class (o Crash)"

2x1 per veure "Una Mena de Master Class (o Crash)"

Míchel Sánchez: "Echeverri està entrenant amb nosaltres, però no té contracte”

Míchel Sánchez: "Echeverri està entrenant amb nosaltres, però no té contracte”

"L’Arbre dels Somnis" de CaixaBank reparteix més de 540 regals a infants en risc de vulnerabilitat a les comarques gironines

"L’Arbre dels Somnis" de CaixaBank reparteix més de 540 regals a infants en risc de vulnerabilitat a les comarques gironines

Rescaten a Girona una dona amb discapacitat que portava quatre dies immòbil en un sofà

Rescaten a Girona una dona amb discapacitat que portava quatre dies immòbil en un sofà

Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria

Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria
Tracking Pixel Contents