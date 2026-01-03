Apareix un dofí mort a la platja de la Gola de l'Estartit
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha acordonat la zona per seguretat
ACN
L'Estartit
Un dofí ha aparegut mort aquest matí a la platja de la Gola de l'Estartit (Baix Empordà). L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha informat a través de les xarxes socials que ha acordonat la zona per seguretat.
A més, ha donat l'avís als Agents Rurals perquè en facin la gestió i el trasllat, tal com estableix el protocol.
