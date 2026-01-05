Sant Feliu Guíxols rep Ses Majestats
Sant Feliu de Guíxols ha rebut els Reis d’Orient en una de les nits més màgiques de l'any, mobilitzant unes 350 persones, entre les quals destaca la participació de 200 figurants, una vintena de cavalls i nombroses entitats locals han fet brillar la festa. En el transcurs del recorregut, s’ha habilitat un tram específic per a nens i nenes amb sensibilitats especials i s’han repartit 750 kg de caramels sense gluten, donats en mà per evitar aglomeracions a l'hora de recollir-los.
