Torroella redueix la factura de la llum a la meitat gràcies a la instal·lació de plaques solars
L'objectiu del consistori és arribar a generar tota l'energia que necessita el municipi
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí-l'Estartit ha reduït la factura de la llum a la meitat gràcies a la instal·lació de plaques solars en edificis municipals. El regidor d'Energia, Josep Martinoy, ha exposat que el pla que han impulsat preveu instal·lacions fotovoltaiques en 47 equipaments municipals, aprofitant les cobertes i els terrenys disponibles. Fins ara, n'han col·locat a la seu de la Policia Local i a la nau de la Brigada Municipal, a més de la comunitat energètica de l'Espai Ter. En paral·lel, han canviat el 25% dels 4.200 punts de llum de la població per reduir el consum elèctric. "El 2023 vam arribar a pagar un milió d'euros de llum. Ara ha baixat a la meitat, i l'objectiu és deixar-la a zero", ha destacat.
A finals del 2024, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí-l'Estartit va impulsar un pla d'instal·lacions fotovoltaiques en equipaments municipals per avançar cap a un model energètic més sostenible, eficient i respectuós amb el medi ambient. El document, elaborat amb l'assessorament de l'empresa ImpactE, preveu col·locar plaques en cobertes i terrenys de 47 edificis municipals.
Actualment, n'hi ha a la seu de la Policia Local (amb una producció anual de 16.812 kWh) i a la seu de la Brigada Municipal (que té una capacitat de generar 166.280 kWh anuals). Aquesta darrera instal·lació ha tingut un cost de 100.000 euros. El consistori calcula que s'amortitzarà en tres anys i suposarà un estalvi d'uns 30.000 euros l'any.
A més, de tota l'energia que es produeix a l'edifici de la Brigada, el 85% s'exporta per abastir diversos equipaments municipals: des de Can Castells, fins als Jutjats de Pau, Casa Pastors, el Cinema Montgrí, el poliesportiu vell i el dipòsit d'aigua, entre d'altres.
El regidor d'Energia, Josep Martinoy, ha assenyalat que també en preveuen posar a més espais com les biblioteques, a l'Escola Guillem de Montgrí o als pous de captació d'aigua. "Vam encarregar un estudi amb un equip d'enginyers i van concloure que Torroella té una capacitat de generar el 137% de l'energia que consumeix amb plaques solars", ha indicat.
A més, van posar en funcionament la comunitat energètica local de l'Auditori Espai Ter, que dona servei a 40 llars domèstiques, vuit de les quals són vulnerables. Les persones que hi estan adherides tenen un estalvi en la factura que pot oscil·lar entre els 120 i els 300 euros anuals.
Paral·lelament, el consistori també ha canviat el 25% dels 4.200 punts de llum de la població per reduir el consum elèctric. "El 2023, que va haver-hi una pujada tan espectacular del preu de la llum, vam arribar a pagar gairebé un milió d'euros de despesa energètica en un any. Entre la instal·lació de plaques i el canvi dels punts de llum, la factura ha baixat a la meitat", ha afirmat.
En aquest sentit, l'objectiu de l'Ajuntament no és només arribar a zero en despesa energètica, sinó que també esperen generar més electricitat de la necessària per poder-la vendre. "No estem d'acord amb aquests macroparcs ni amb l'eòlica marina. Nosaltres creiem que la transició energètica passa perquè cada municipi produeixi l'energia que necessita i una mica més per contribuir en infraestructures comunes com podria ser el tren", ha subratllat.
Mapa solar del municipi
Per això també han posat en funcionament un mapa solar interactiu per ajudar a la ciutadania, els comerços i les empreses a calcular el cost que els suposaria la instal·lació de plaques solars. L'eina, que es pot consultar a través de la pàgina web del consistori, ofereix informació detallada sobre el potencial de generació de cada edifici, quin seria el nombre òptim de panells que s'haurien de col·locar, el cost aproximat de la inversió, el termini d'amortització i l'estalvi econòmic que suposaria.
A més, els ciutadans que n'instal·lin tindran una bonificació del 30% en l'Impost de Béns Immobles (IBI) durant quatre anys.
- Una emergència mèdica a la plaça del Vi obliga a reubicar el final de les accions matinals dels patges de Girona
- Girona demana a Adif que explori l'obertura de l'aparcament soterrat amb mil places al parc Central
- Girona no renta els contenidors amb aigua perquè l'empresa fa un 10% menys dels serveis
- La neu irromp a l'interior i prelitoral de Catalunya i presagia unes cavalcades de Reis gèlides
- Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria
- Un home s'enfila a la façana de la Tresoreria de la Seguretat Social de Girona, causa destrosses i acaba detingut
- Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
- Cavalcades dels Reis d'Orient a les comarques gironines: horari i recorregut