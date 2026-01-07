Assalt violent en una casa de Colomers: un grup d'encaputxats lliguen un resident i amenacen la família amb pistola
Els Mossos busquen els delinqüents que no han aconseguit el botí desitjat
Assalt violent al Baix Empordà. Un grup de cinc encaputxats ha assaltat aquest dimecres a la matinada una casa de Colomers i ha amenaçat amb arma de foc la família que hi resideix. Els delinqüents han demanat i cercat milers d’euros, però no han aconseguit el botí que reclamaven. Els Mossos d'Esquadra busquen els delinqüents i investiguen el robatori amb violència.
Durant l’assalt, que ha començat mentre la família -formada per una parella i un menor d'edat- dormia: els lladres ha accedit al domicili, han despertat la parella i han lligat el cap de família. Un home que regenta una rostisseria a Torroella de Montgrí.
Han robat però no el que volien
Ells lladers han amenaçat la parella exigint diners, han remenat tota la casa ubicada al carrer Comerç, però no han trobat la recaptació que sospitaven que hi havia. Finalment, s’han endut joies, alguns objectes de valor i una quantitat de diners molt inferior a la que esperaven. Segons detalla la periodista Anna Punsí, els han exigit 30.000 euros.
Cap membre de la família ha resultat ferit durant l’assalt, tot i els moments de tensió i la situació d’angoixa viscuda, segons han confirmat el cos policial. El menor sortosament no ha presenciat el succés i dormia mentre tot ha succeït.
El succés ha tingut lloc poc abans de les sis de la matinada, i la policia ha estat alertada per les víctimes cap a les vuit. La investigació ha quedat a mans de l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) dels Mossos de Girona. Els agents estan indagant sobre el robatori amb violència en aquest poble de poc més de 200 habitants, l'entorn de les víctimes, entre altres.
