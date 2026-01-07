Palafrugell entrarà al sistema tarifari integrat i abaixarà el cost del transport públic
L’Ajuntament assumirà una contribució econòmica per facilitar els desplaçaments intermunicipals
Palafrugell entrarà al sistema tarifari integrat del transport públic de l’Àrea de Girona, un pas que permetrà reduir el cost dels desplaçaments i aplicar un model de tarifes unificat amb altres municipis gironins. El ple municipal ha aprovat l’adhesió de l’Ajuntament a aquest sistema, que comporta una aportació econòmica municipal per fer possible la integració. L’acord preveu que el municipi passi a formar part del sistema com a zona 6, fet que facilitarà els desplaçaments intermunicipals i l’ús d’un mateix marc tarifari entre municipis i operadors de transport dins l’àmbit gironí.
La incorporació al sistema comporta una contribució econòmica de 68.055,72 euros l’any 2026, una quantitat calculada en funció del nombre d’habitants del municipi. Aquesta aportació s’integra en el finançament global del sistema de transport públic i és necessària per aplicar el règim de tarifes integrades.
L’adhesió s’emmarca en la incorporació de Palafrugell al Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, l’organisme que coordina el transport públic de viatgers a les comarques gironines i gestiona el sistema tarifari integrat. La representació del municipi als òrgans de govern del Consorci es vehicularà a través del Consell Comarcal del Baix Empordà, seguint el model de coordinació supramunicipal establert.
Les noves tarifes integrades no s’aplicaran de manera immediata. Segons ha informat l’Ajuntament, està previst que entrin en vigor durant el primer semestre d'enguany, un cop completats els tràmits administratius i tècnics necessaris per a la incorporació efectiva al sistema. Amb aquest acord, Palafrugell se suma al conjunt de municipis de les comarques gironines que formen part del sistema tarifari integrat de l’Àrea de Girona, amb l’objectiu de facilitar la mobilitat quotidiana i millorar la coordinació del transport públic a escala supramunicipal.
