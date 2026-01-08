57 denúncies per incivisme a la Bisbal durant la campanya de Nadal
La majoria de sancions són per infraccions amb patinets i conductes incíviques
La Bisbal d’Empordà ha tancat la campanya de vigilància de civisme de Nadal amb 57 denúncies interposades en només 10 tardes del mes de desembre. El dispositiu policial, desplegat en dies de gran afluència als carrers, ha posat el focus especialment en el centre de la ciutat i en l’ús de l’espai públic.
La major part de les sancions imposades per la Policia Local de la Bisbal d'Empordà corresponen a vehicles de mobilitat personal (VMP), amb 24 denúncies, principalment per circular de manera incorrecta amb patinet per zones de vianants. També s’han aixecat 10 denúncies per incompliment de l’ordenança municipal de civisme i 9 per infraccions de la Llei de protecció de la seguretat ciutadana.
El balanç es completa amb 5 denúncies per circulació incorrecta de bicicletes, 8 per estacionaments indeguts i 1 per circular amb un vehicle de motor sense l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria.
Un dels elements destacats de la campanya ha estat el patrullatge de paisà, una fórmula que ha permès detectar conductes incíviques que sovint passen desapercebudes amb la presència policial visible. Els dies de pluja, el dispositiu es va adaptar amb patrullatge uniformat i vehicles logotipats.
L’alcalde de la Bisbal d’Empordà, Òscar Aparicio, valora positivament els resultats del dispositiu. “Els resultats obtinguts en aquestes tardes ens permeten estar satisfets i orgullosos del nivell de compromís que ha demostrat la nostra Policia Local”, assegura en un comunicat. Segons Aparicio, “aquestes 57 actuacions demostren que hi ha capacitat, professionalitat i il·lusió per portar a terme iniciatives de control cívic”.
L’alcalde reconeix que en els darrers mesos s’havia detectat una degradació en l’ús de l’espai públic. “Érem conscients que la convivència s’havia vist afectada per uns pocs, i per això hem impulsat aquesta campanya amb l’objectiu de preservar un ús tranquil i segur de l’espai públic”, explica. També avançat que el dispositiu servirà de base per donar continuïtat a aquest tipus de controls de civisme.
- Assalt violent en una casa de Colomers: un grup d'encaputxats lliguen un resident i amenacen la família amb pistola
- Això és el que rebràs, legalment, si et quedes vidu o vídua segons la notaria Maria Cristina
- La Policia Local de Ripoll crea una unitat de control d'ocupacions
- Els jutjats de Girona suspenen part de l'activitat després de més de 20 dies sense calefacció
- Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
- Les temperatures es desplomen a les comarques gironines: -7,2 ºC a Girona i -13,7 ºC a Das
- Ja té pebrots ser speaker d'una quina i que no t'agradi jugar
- L’establiment gironí que compta amb més de 50 sabors de pastís de formatge