Colomers acumula set robatoris en domicilis el desembre, abans de l'assalt violent de dimecres
Els Mossos d'Esquadra es troben investiguen tots els casos i en busquen els autors
El poble de Colomers, on viuen poc més de 200 habitants, es va veure sacsejat aquest dimecres per un assalt violent que ha deixat els veïns consternats. Un grup d’encaputxats va irrompre en una casa del carrer Comerç, va amenaçar amb una pistola una família, va lligar el pare i els va exigir milers d’euros. Finalment, els lladres van fugir amb un botí més petit de l'esperat, pocs diners i joies.
Els Mossos d’Esquadra, a través de l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) de Girona, estan analitzant què va passar exactament i quina motivació hi ha darrere de l’assalt.
Aquest incident, però, no és aïllat. El mes de desembre Colomers va registrar set robatoris en domicilis, tot i que en cap d’aquests casos s’havia usat violència prèviament. Els assalts es produïen al vespre i els lladres es duien principalment joies i diners.
Més patrullatge
Arran d’aquest repunt de robatoris, i tenint en compte que Colomers és un municipi petit amb diversos habitatges disseminats, els Mossos d’Esquadra de la comissaria de la Bisbal d’Empordà van organitzar a mitjans de desembre una xerrada amb els veïns per explicar la situació, oferir consells de seguretat i recomanar mesures preventives. A més, es va reforçar el patrullatge a la zona, segons confirmen des del cos policial.
Diari de Girona ha intentat parlar amb l’alcaldessa, Maria Mercè Auguet i Ferrer, que ha assegurat que tots els casos estan sota investigació dels Mossos i que no faria declaracions sobre els fets.
