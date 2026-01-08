Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
protesta pagesoshipoteques GironarebaixesTer Stegenassalt Colomersbalisa V16
instagramlinkedin

Palafrugell actua a la platja de Tamariu per retirar les restes del darrer temporal

Els treballs han permès retirar una gran quantitat de canyes, troncs i restes vegetals

Les actuacions de neteja a Tamariu

Les actuacions de neteja a Tamariu / Ajuntament de Palafrugell

Redacció

Redacció

Palafrugell

Palafrugell ha dut a terme una actuació intensiva a la platja de Tamariu durant els primers dies de l’any per retirar l’acumulació de canyes, troncs i restes vegetals provocada pel darrer temporal. L’episodi va deixar una quantitat molt elevada de material a la sorra, especialment en alguns punts on es van concentrar peces de grans dimensions arrossegades per l’aigua.

Abans d’intervenir directament a la platja, els treballs es van centrar també en la neteja dels carrers i espais públics del nucli de Tamariu, que havien quedat afectats pel mateix temporal. Aquesta actuació prèvia va permetre retirar restes acumulades en zones urbanes i garantir la seguretat i la mobilitat tant dels veïns com dels visitants.

A la sorra, les tasques han permès eliminar una gran quantitat de residus naturals, principalment canyes, troncs, branques, arrels i altres restes vegetals. En alguns punts, el volum de material acumulat era considerable i va fer necessària una actuació amb mitjans mecànics per poder retirar-lo amb seguretat i eficàcia.

Per fer-ho possible, s’ha desplegat maquinària pesada, com pales carregadores, excavadores, tractors i camions banyera, així com camions amb grua per facilitar l’extracció dels troncs més voluminosos. Els treballs s’han desenvolupat de manera continuada, amb tasques de recollida, càrrega i trasllat del material fora de l’àmbit litoral, fins a deixar la zona completament neta.

Aquest tipus d’intervencions formen part de les tasques de manteniment extraordinari que el consistori activa quan els temporals tenen un impacte destacat al litoral del municipi, amb l’objectiu de preservar l’estat de les platges i garantir la seguretat de l’espai públic.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents