Palafrugell actua a la platja de Tamariu per retirar les restes del darrer temporal
Els treballs han permès retirar una gran quantitat de canyes, troncs i restes vegetals
Palafrugell ha dut a terme una actuació intensiva a la platja de Tamariu durant els primers dies de l’any per retirar l’acumulació de canyes, troncs i restes vegetals provocada pel darrer temporal. L’episodi va deixar una quantitat molt elevada de material a la sorra, especialment en alguns punts on es van concentrar peces de grans dimensions arrossegades per l’aigua.
Abans d’intervenir directament a la platja, els treballs es van centrar també en la neteja dels carrers i espais públics del nucli de Tamariu, que havien quedat afectats pel mateix temporal. Aquesta actuació prèvia va permetre retirar restes acumulades en zones urbanes i garantir la seguretat i la mobilitat tant dels veïns com dels visitants.
A la sorra, les tasques han permès eliminar una gran quantitat de residus naturals, principalment canyes, troncs, branques, arrels i altres restes vegetals. En alguns punts, el volum de material acumulat era considerable i va fer necessària una actuació amb mitjans mecànics per poder retirar-lo amb seguretat i eficàcia.
Per fer-ho possible, s’ha desplegat maquinària pesada, com pales carregadores, excavadores, tractors i camions banyera, així com camions amb grua per facilitar l’extracció dels troncs més voluminosos. Els treballs s’han desenvolupat de manera continuada, amb tasques de recollida, càrrega i trasllat del material fora de l’àmbit litoral, fins a deixar la zona completament neta.
Aquest tipus d’intervencions formen part de les tasques de manteniment extraordinari que el consistori activa quan els temporals tenen un impacte destacat al litoral del municipi, amb l’objectiu de preservar l’estat de les platges i garantir la seguretat de l’espai públic.
- Assalt violent en una casa de Colomers: un grup d'encaputxats lliguen un resident i amenacen la família amb pistola
- Això és el que rebràs, legalment, si et quedes vidu o vídua segons la notaria Maria Cristina
- La Policia Local de Ripoll crea una unitat de control d'ocupacions
- Els jutjats de Girona suspenen part de l'activitat després de més de 20 dies sense calefacció
- Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
- Les temperatures es desplomen a les comarques gironines: -7,2 ºC a Girona i -13,7 ºC a Das
- Ja té pebrots ser speaker d'una quina i que no t'agradi jugar
- L’establiment gironí que compta amb més de 50 sabors de pastís de formatge