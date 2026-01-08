Palamós concedeix gairebé 12.000 euros en subvencions per a la millora de façanes
Els ajuts cobreixen fins al 50% del cost de les obres i la totalitat de la taxa urbanística, amb un topall de 2.500 euros
Palamós ha concedit 11.758,73 euros en subvencions per a la rehabilitació de façanes del municipi, dins la convocatòria anual d’ajuts destinada a fomentar la millora de l’estat exterior dels immobles. Els ajuts s’han repartit entre sis sol·licituds, tres presentades per comunitats de propietaris i tres més per particulars.
Aquesta línia de subvencions permet cobrir fins al 50% del cost de les obres i la totalitat de la taxa urbanística, amb un límit màxim de 2.500 euros per actuació. Les obres subvencionables inclouen el sanejament, la reparació i el pintat de la façana principal, així com, de manera complementària, actuacions sobre cornises, elements ornamentals, ràfecs i balcons. Els ajuts s’adrecen a edificis residencials de fins a vuit habitatges, amb més de 20 anys d’antiguitat i que no hagin estat rehabilitats en els darrers deu anys. Les sol·licituds podien ser presentades tant per propietaris particulars com per comunitats en règim de propietat horitzontal.
En aquesta convocatòria s’han tingut en compte les actuacions que han obtingut llicència o permís municipal entre l’1 d’octubre del 2024 i el 30 de setembre del 2025, període en què s’emmarquen les obres susceptibles de rebre la subvenció.
El pressupost municipal destinat a aquesta línia d’ajuts s’ha incrementat enguany en 12.000 euros i se situa en un global de 30.000 euros, que també inclou altres actuacions vinculades a la millora de l’espai públic, com la retirada d’elements fixos a la via pública o la supressió de barreres arquitectòniques en activitats obertes al públic, tot i que en aquesta edició no s’ha registrat cap sol·licitud en aquests àmbits.
- Assalt violent en una casa de Colomers: un grup d'encaputxats lliguen un resident i amenacen la família amb pistola
- Això és el que rebràs, legalment, si et quedes vidu o vídua segons la notaria Maria Cristina
- La Policia Local de Ripoll crea una unitat de control d'ocupacions
- Els jutjats de Girona suspenen part de l'activitat després de més de 20 dies sense calefacció
- Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
- Les temperatures es desplomen a les comarques gironines: -7,2 ºC a Girona i -13,7 ºC a Das
- Ja té pebrots ser speaker d'una quina i que no t'agradi jugar
- L’establiment gironí que compta amb més de 50 sabors de pastís de formatge