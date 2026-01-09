Investiguen el robatori de diners i mòbils a casa d'un matrimoni d'uns 90 anys de Palafrugell amb la parella a dins
Els lladres no van ferir ningú i va ser la cuidadora qui va avisar la policia quan va arribar a l'immoble
Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori de diners i mòbils a casa d'un matrimoni d'uns 90 anys de Palafrugell. Els fets van passar dimecres pels volts de quarts de set de la tarda. Els lladres van entrar per la porta del menjador que estava oberta i van accedir a l'immoble on hi havia la parella. Els sospitosos no van exhibir cap arma ni van ferir la parella, però es van emportar diners i els mòbils del matrimoni i van marxar del lloc dels fets. Va ser la cuidadora qui va alertar els Mossos del que havia passat i ara la policia busca els responsables. De moment la investigació està oberta, però no hi ha hagut detinguts per part dels Mossos d'Esquadra.
