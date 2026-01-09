Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Policia Local de Palafrugell retira 209 joguines per deficiències en l'etiquetatge

Han revisat prop de 12.000 articles i detecta irregularitats en sis establiments

Algunes joguines retirades per la Policia Local de Palafrugell. / Policia Local de Palafrugell

Eva Batlle

Eva Batlle

Palafrugell

La Policia Local de Palafrugell ha immobilitzat 209 joguines per irregularitats en l’etiquetatge durant la primera fase de la quarta campanya municipal de control, desplegada coincidint amb el període previ a Nadal. En total, el dispositiu ha permès revisar prop de 12.000 articles a diversos establiments del municipi.

La campanya ha combinat tasques informatives amb inspeccions aleatòries als comerços que venen joguines. Abans d’iniciar els controls, els agents van facilitar als establiments criteris clars sobre els requisits legals que han de complir aquests productes abans de posar-los a la venda, especialment pel que fa a la informació obligatòria de seguretat.

Entre el 15 i el 21 de desembre, la Policia Local va distribuir un díptic informatiu a 14 comerços amb una oferta significativa de joguines. El document detallava quina informació ha de constar a l’etiqueta i quins aspectes cal revisar amb més atenció durant les setmanes de major volum de compres.

Pel que fa a les inspeccions, en aquesta primera fase s’han revisat sis establiments, amb un balanç d'11.848 joguines comprovades i 209 unitats immobilitzades de manera cautelar. Les deficiències detectades estaven relacionades principalment amb la manca d’etiqueta, informació incompleta, absència de la identificació del responsable o distribuïdor del producte, o advertiments de seguretat que no figuraven en una llengua oficial.

Algunes joguines retirades per la Policia Local de Palafrugell.

Algunes joguines retirades per la Policia Local de Palafrugell. / Policia Local de Palafrugell

Noves inspeccions

La campanya continuarà amb una segona fase abans del 18 de gener. En els comerços on s’han detectat incidències, es faran noves inspeccions per comprovar si s’han corregit les irregularitats. Les joguines que compleixin la normativa podran tornar a la venda, mentre que les que no ho facin podran ser retirades definitivament i destruïdes.

Des de l’Ajuntament en un comunicat recorden a les famílies la importància de revisar l’etiquetatge abans de comprar joguines, comprovar que les instruccions i advertiments de seguretat són clars i en una llengua oficial, que consta el responsable del producte i que es respecten les edats recomanades, especialment en joguines amb peces petites.

