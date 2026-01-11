Arrenca el servei de transport públic Clic.cat al Baix Ter
Ha de permetre millorar l’accessibilitat a 31 nuclis de població de 12 municipis del Baix Empordà
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica posarà en marxa a partir de demà dilluns un nou servei de transport públic a demanda Clic.cat al Baix Ter. Aquesta nova oferta de mobilitat millorarà l’accessibilitat a fins a 31 nuclis de població repartits en 12 municipis de la zona.
El servei tindrà com a punt central el CAP de Torroella de Montgrí i donarà cobertura als nuclis de població inclosos dins l’Àrea Bàsica de Salut del Baix Ter. «Aquest nou servei a demanda millora la qualitat de vida dels veïns i veïnes del Baix Ter, oferint una mobilitat flexible, accessible i adaptada a les necessitats reals de la població», assenyala la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que afegeix que «és un pas endavant per garantir el dret a la mobilitat arreu del territori, especialment als municipis i nuclis amb més dispersió».
La nova xarxa reforçarà la connexió entre els municipis i nuclis de població de les Olives, Garrigoles, Vilopriu, Gaüses, Colomers, Jafre, Verges, Marenyà, Canet de la Tallada, la Tallada, Tor, Ullà, l’Estartit i les urbanitzacions, Mas Pinell, Gualta, Serra de Daró, Llabià, Sant Iscle, Fontanilles i Torroella de Montgrí. Aquest model flexible i digitalitzat de mobilitat permetrà organitzar i adaptar els desplaçaments als horaris sol·licitats, evitant recorreguts innecessaris i reduint els temps d’espera. Els ciutadans que visquin en aquestes zona podran sol·licitar els desplaçaments a través de l’aplicació mòbil gratuïta NE-MI o amb una trucada telefònica.
Només durant el primer any de funcionament, es preveu que es puguin atendre més de 8.000 desplaçaments, amb el repte d’assolir els 12.000 viatgers anuals a partir del 2027.
El projecte s’emmarca dins l’estudi de millores de la mobilitat, elaborat per la Direcció General de Transports i desenvolupat amb la participació i en coordinació amb Consell Comarcal del Baix Empordà. Amb aquesta iniciativa, la Generalitat de Catalunya dona resposta a una demanda històrica de la ciutadania i dels ajuntaments del territori per millorar les comunicacions i l’accessibilitat.
De dilluns a dissabte
El transport a demanda funcionarà de dilluns a dissabte, amb franges horàries pensades per cobrir les necessitats laborals, educatives i comercials. Els usuaris podran reservar amb antelació el seu trajecte i escollir el punt de recollida i destinació dins l’àmbit de cobertura. D’aquesta manera, el sistema permetrà la connexió amb l’estació d’autobusos de Torroella de Montgrí i amb altres línies de bus interurbà d’AMPSA i SARFA, el que facilitarà els desplaçaments cap a altres municipis del Baix Empordà, així com cap a Girona o Barcelona.
El nou servei inclourà sis expedicions diàries -tres d’anada i tres de tornada- durant tot l’any. Els horaris s’han dissenyat amb una anada i tornada a primera hora del matí, dues expedicions a la franja del migdia i dues més al vespre. Les reserves es podran fer fins set dies abans i amb una antelació màxima de 60 minuts respecte a l’hora de recollida. Amb tot, el servei optimitza l’ús dels recursos públics i afavoreix la mobilitat inclusiva, amb vehicles accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.
