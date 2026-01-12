Una dona multireincident furta en una casa de Begur, l’enxampen amb el botí i l’endemà roba un vehicle i entra en un altre domicili
El primer dia els Mossos l'enxampen amb una motxilla amb els objectes sostrets, queda lliure i torna a reincidir
Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 8 de gener a Begur una dona de 34 anys, amb nombrosos antecedents, com a presumpta autora d’un delicte de furt a l’interior d’un domicili. L’arrest es va produir després que fos enxampada caminant pels afores del poble amb una motxilla que contenia objectes sostrets d’un habitatge.
Cap a les quatre de la tarda, la policia va rebre l’avís de diversos testimonis que havien vist una dona saltant la tanca del jardí d’una casa situada a Esclanyà. Immediatament, diverses patrulles van iniciar una recerca per la zona i van localitzar una dona a uns 100 metres de l’entrada del nucli urbà de Begur, caminant en direcció a Palafrugell.
En identificar-la, els agents van comprovar que duia una motxilla a l’esquena amb nombrosos objectes a l’interior, principalment joies, bijuteria i telèfons mòbils. Paral·lelament, els Mossos van fer indagacions per la zona fins a localitzar l’habitatge on presumptament havia accedit.
Els residents van confirmar que algú havia entrat a la casa per una porta lateral que estava tancada sense clau. A l’interior, diverses estances apareixien regirades i van reconèixer com a propis bona part dels objectes que la policia havia intervingut a la sospitosa. Davant d’aquestes evidències, la dona va ser detinguda per un delicte de furt, segons informa el cos policial.
Lliure i reincideix
L’arrestada, amb múltiples antecedents per fets similars, va passar el 9 de gener a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de la Bisbal d’Empordà i va quedar en llibertat.
L’endemà, però, la Policia Local de Palafrugell la va tornar a detenir després de ser interceptada conduint un vehicle denunciat com a sostret. El propietari l’havia deixat estacionat a la via pública del mateix municipi.
Les investigacions dels Mossos d'Esquadra també van permetre esbrinar que la matinada del dia 10, cap a les dues, la dona hauria accedit a l’interior del domicili d’una dona octogenària. La víctima se’n va adonar en despertar-se i trobar llums enceses, calaixos remenats i la porta del garatge oberta. A conseqüència del robatori, va trobar a faltar joies i documentació, que posteriorment es van poder recuperar.
Davant d’aquests fets, la sospitosa va ser detinguda de nou com a presumpta autora d’un delicte de robatori amb força a l’interior d’un habitatge. Aquest matí ha passat novament a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de la Bisbal d’Empordà.
- Eva Soriano: 'Vaig agafar mania al català perquè a l’escola es reien de mi al parlar-lo
- Mor la jove gironina amb càncer que mostrava la seva lluita diària a les xarxes socials
- Primers enganys de grues pirates després de l’entrada en vigor de les balises V16
- La prova de la ceba d'en Pauet augura un 2026 amb menys pluja
- Un banyolí aconsegueix cancel·lar més de 81.000 euros de deutes gràcies a la Segona Oportunitat
- La volta al món en 132 dies, 33 països i un creuer: 'Serà el viatge de la nostra vida
- Girona supera el rècord d'habitants en l'actualització de l'últim padró
- Quaranta mans per a un sol plat: la vaixella bisbalenca que sedueix els millors restaurants del món