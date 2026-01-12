Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una dona multireincident furta en una casa de Begur, l’enxampen amb el botí i l’endemà roba un vehicle i entra en un altre domicili

El primer dia els Mossos l'enxampen amb una motxilla amb els objectes sostrets, queda lliure i torna a reincidir

Una imatge d'arxiu d'unes manilles dels Mossos

Eva Batlle

Begur

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 8 de gener a Begur una dona de 34 anys, amb nombrosos antecedents, com a presumpta autora d’un delicte de furt a l’interior d’un domicili. L’arrest es va produir després que fos enxampada caminant pels afores del poble amb una motxilla que contenia objectes sostrets d’un habitatge.

Cap a les quatre de la tarda, la policia va rebre l’avís de diversos testimonis que havien vist una dona saltant la tanca del jardí d’una casa situada a Esclanyà. Immediatament, diverses patrulles van iniciar una recerca per la zona i van localitzar una dona a uns 100 metres de l’entrada del nucli urbà de Begur, caminant en direcció a Palafrugell.

En identificar-la, els agents van comprovar que duia una motxilla a l’esquena amb nombrosos objectes a l’interior, principalment joies, bijuteria i telèfons mòbils. Paral·lelament, els Mossos van fer indagacions per la zona fins a localitzar l’habitatge on presumptament havia accedit.

Els residents van confirmar que algú havia entrat a la casa per una porta lateral que estava tancada sense clau. A l’interior, diverses estances apareixien regirades i van reconèixer com a propis bona part dels objectes que la policia havia intervingut a la sospitosa. Davant d’aquestes evidències, la dona va ser detinguda per un delicte de furt, segons informa el cos policial.

Lliure i reincideix

L’arrestada, amb múltiples antecedents per fets similars, va passar el 9 de gener a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de la Bisbal d’Empordà i va quedar en llibertat.

L’endemà, però, la Policia Local de Palafrugell la va tornar a detenir després de ser interceptada conduint un vehicle denunciat com a sostret. El propietari l’havia deixat estacionat a la via pública del mateix municipi.

Les investigacions dels Mossos d'Esquadra també van permetre esbrinar que la matinada del dia 10, cap a les dues, la dona hauria accedit a l’interior del domicili d’una dona octogenària. La víctima se’n va adonar en despertar-se i trobar llums enceses, calaixos remenats i la porta del garatge oberta. A conseqüència del robatori, va trobar a faltar joies i documentació, que posteriorment es van poder recuperar.

Davant d’aquests fets, la sospitosa va ser detinguda de nou com a presumpta autora d’un delicte de robatori amb força a l’interior d’un habitatge. Aquest matí ha passat novament a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de la Bisbal d’Empordà.

