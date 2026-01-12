Palamós limitarà el tancament nocturn d'establiments alimentaris per evitar problemes d'ordre públic
La mesura s'adreça a botigues de menys de 300 metres quadrats que hauran de tancar de les deu de la nit a les set del matí
Un informe policial alerta que derivat de la venda d'alcohol generen problemes de sorolls o baralles
L'Ajuntament de Palamós té previst limitar el tancament nocturn dels establiments alimentaris de menys de 300 metres quadrats, en una mesura que busca evitar els problemes de desordre públic. Hauran de tancar a partir de les deu del vespre. S'ha emès una resolució d'alcaldia que està a exposició pública i que va ser aprovada l'11 de desembre. Un informe de la Policia Local de novembre de 2025 posava de manifest els problemes de seguretat ciutadana que generen relacionat amb la venda o consum d'alcohol. Incivisme, sorolls o baralles. La limitació no s'aplica a les botigues en benzineres.
La resolució estableix que hauran de tancar entre les 22:00 i les 7:00. S'exposa que la condició de municipi turístic de Palamós permet als establiments comercials tenir un horari de tancament i obertura sense limitacions. Acollint-se a la possibilitat de modificar-ho, l'Ajuntament ha aprovat inicialment la resolució amb limitacions.
Segons s'exposa, "s'ha incrementat considerablement el nombre d'establiments comercials alimentaris amb superfície inferior a 300 metres quadrats, en règim de venda o d'autoservei, que funcionen també en horari nocturn". Especifica que "venen, també, begudes alcohòliques en aquest horari, amb infracció de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència". I això, consideren que "provoca problemes de seguretat ciutadana per venda o consum de begudes alcohòliques a determinades hores, problemes d'incivisme, sorolls, baralles, motivats per la concentració de grups de joves fent botellot".
Segons consta a la resolució, de l'informe de la Policia Local es desprèn que durant el 2024 i 2025 s'han aixecat cinc actes per infracció de venda d'alcohol fora d'horari. Deu per infracció de l'Ordenança reguladora de convivència ciutadana a l'espai públic, i sis actes d'informació de normativa de venda d'alcohol i prohibició de fer-ho a menors.
A més, hi ha hagut 157 serveis "motivats per bretolades, sorolls i fets relacionats amb les actes anteriorment esmentades fins a finals del mes d'octubre". S'hi afegeixen els aldarulls provocats a la zona de la Planassa. Es registraren diverses baralles. La majoria de situacions es donen a partir de les deu del vespre.
Per tant, atenent el prec del sergent Cap en funcions de la Policia Local, es pren la resolució, estableix l'Ajuntament.
Si durant el període d'exposició pública no hi ha al·legacions ni reclamacions quedarà aprovat definitivament.
