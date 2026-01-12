Palamós rep més de 300.000 euros per impulsar l’ocupació i la formació durant el 2026
L’Ajuntament de Palamós ha rebut una subvenció de 301.535,23 euros del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per desplegar al llarg d’aquest any diverses actuacions d’ocupació i formació adreçades a la ciutadania. L’ajut permetrà desenvolupar el projecte “Palamós Millora”, una iniciativa orientada a millorar l’ocupabilitat, fomentar la inserció sociolaboral i reforçar el desenvolupament econòmic del municipi.
La subvenció s’emmarca dins el programa Treball als Barris i està cofinançada pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, a través del SOC, conjuntament amb el Ministeri de Treball i Economia Social. Aquests recursos se sumen a l’aportació municipal per impulsar actuacions durant tot el 2026, amb especial atenció a les persones amb més dificultats d’accés al mercat laboral, promovent la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació.
El dispositiu d’inserció sociolaboral s’adreça a persones majors de 16 anys, en situació d’atur o de millora d’ocupació, inscrites al SOC.
Formació professional amb pràctiques en empreses
Una de les línies principals del projecte és l’oferta de formació laboral amb pràctiques en empreses del municipi. Enguany, l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Palamós ha programat quatre cursos gratuïts que combinen formació teòrica i experiència pràctica.
L’activitat formativa es desenvoluparà entre els mesos de gener i juny de 2026 i inclou els cursos d’especialista en pintura nàutica, que s’inicia aquest mes de gener; cuiner Km 0 (febrer); neteja professional en el sector sociosanitari (maig); i administratiu en teletreball, pendent de concretar data.
Pla d’ocupació i experiència laboral
El programa també permet desplegar un pla d’ocupació amb contractació, sota el concepte d’experienciació laboral. En aquest cas, es contractaran durant nou mesos tres tècnics especialistes: un dinamitzador o dinamitzadora comercial, un perfil de dinamització d’informació i turisme, i un ajudant de sistemes d’informació geogràfica.
L’objectiu és doble: reforçar el suport al comerç i al turisme local i, alhora, facilitar experiència professional remunerada a persones del municipi.
Desenvolupament local: tradició i innovació
Dins el projecte “Palamós Millora – Tradició i Innovació”, s’impulsen també accions orientades al desenvolupament econòmic i a la competitivitat del teixit productiu local. Entre les iniciatives previstes destaquen la segona edició de la Jornada d’Economia Blava, adreçada a empreses, emprenedors i persones en recerca de feina o formació, i un seminari sobre noves tecnologies per a empreses, pensat per millorar la seva adaptació als nous reptes digitals.
Amb aquest conjunt d’actuacions, l’Ajuntament de Palamós consolida el projecte “Palamós Millora” com una eina clau per potenciar l’ocupació, la qualificació professional i el desenvolupament econòmic del municipi.
Les persones interessades a inscriure’s als cursos poden adreçar-se a l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Palamós (carrer de Santa Marta, 6), de dilluns a divendres de 10 a 14 h, trucant al 972 60 03 80, escrivint a ocupacio@palamos.cat, via WhatsApp al 670 22 75 39, o bé consultant el web promocioeconomica.palamos.cat.
