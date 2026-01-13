Begur retira de les platges la gran quantitat de residus arrossegats pels temporals
Aigufreda, sa Tuna i Aiguablava són els punts del litoral on més materials s'han dipositat
L’Ajuntament de Begur comença la retirada de la gran quantitat de residus que s'han acumulat al litoral després dels darrers temporals. Aiguafreda, sa Tuna i Aiguablava són els punts on més material s'ha dipositat.
La intervenció inclou la retirada de troncs, canyes i altres residus acumulats a la línia de costa i té per objectiu garantir un espai litoral en òptimes condicions de seguretat, convivència i preservació ambiental.
Durant aquesta setmana, les Brigades Municipals han començat per les platges més grans del municipi –la platja del Racó i sa Riera–, on s’estan apilonant els troncs, canyes i residus per poder-los retirar posteriorment de forma més eficient.
A partir de la setmana vinent, les actuacions està previst que se centrin de nord a sud per tot el litoral: Racó i sa Riera, Aiguafreda, sa Tuna, i finalment el conjunt de les platges de Fornells i Aiguablava. La previsió és que les tasques s’allarguin diversos dies, en funció del volum de residus acumulats i de l’estat del mar.
Aquest tipus d’actuacions són habituals després de situacions de temporal, quan el moviment de masses d’aigua arrossega materials provinents de cursos fluvials, barrancs o zones boscoses properes.
El regidor de Medi Ambient i Platges, Jordi González, destaca que “després d’un episodi meteorològic intens, les platges sempre reben una gran quantitat de materials naturals i residus" i ha afegit que "ell nostre objectiu és garantir una gestió responsable del litoral, preservant-ne el valor ambiental i assegurant que el veïnat i les persones visitants el puguin gaudir en bones condicions”.
Prioritat a les zones més afectades
Per la seva banda, el regidor de Brigada d’Obres i Manteniment, Jordi Carreras, afirma que “els treballs es faran de forma esglaonada i amb criteris d’eficiència. Tenim previst retirar progressivament tots els materials acumulats, donant prioritat a les zones amb més afectació i volum de residus”.
Un cop acabin els treballs, l’Ajuntament farà un balanç de les actuacions, tant pel que fa a volum de residus retirats com a l’estat final de les diferents platges del litoral.
El temporal de desembre va deixar passejos marítims plens de sorra i platges amb acumulació de residus diversos. Les poblacions han anat posant a punt de nou el litoral retirant-ho.
