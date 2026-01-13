Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Begur retira de les platges la gran quantitat de residus arrossegats pels temporals

Aigufreda, sa Tuna i Aiguablava són els punts del litoral on més materials s'han dipositat

Una de les platges de Begur afectades pel temporal. / Ajuntament de Begur

Redacció

Begur

L’Ajuntament de Begur comença la retirada de la gran quantitat de residus que s'han acumulat al litoral després dels darrers temporals. Aiguafreda, sa Tuna i Aiguablava són els punts on més material s'ha dipositat.

La intervenció inclou la retirada de troncs, canyes i altres residus acumulats a la línia de costa i té per objectiu garantir un espai litoral en òptimes condicions de seguretat, convivència i preservació ambiental.

Durant aquesta setmana, les Brigades Municipals han començat per les platges més grans del municipi –la platja del Racó i sa Riera–, on s’estan apilonant els troncs, canyes i residus per poder-los retirar posteriorment de forma més eficient.

A partir de la setmana vinent, les actuacions està previst que se centrin de nord a sud per tot el litoral: Racó i sa Riera, Aiguafreda, sa Tuna, i finalment el conjunt de les platges de Fornells i Aiguablava. La previsió és que les tasques s’allarguin diversos dies, en funció del volum de residus acumulats i de l’estat del mar.

Aquest tipus d’actuacions són habituals després de situacions de temporal, quan el moviment de masses d’aigua arrossega materials provinents de cursos fluvials, barrancs o zones boscoses properes.

El regidor de Medi Ambient i Platges, Jordi González, destaca que “després d’un episodi meteorològic intens, les platges sempre reben una gran quantitat de materials naturals i residus" i ha afegit que "ell nostre objectiu és garantir una gestió responsable del litoral, preservant-ne el valor ambiental i assegurant que el veïnat i les persones visitants el puguin gaudir en bones condicions”.

Prioritat a les zones més afectades

Per la seva banda, el regidor de Brigada d’Obres i Manteniment, Jordi Carreras, afirma que “els treballs es faran de forma esglaonada i amb criteris d’eficiència. Tenim previst retirar progressivament tots els materials acumulats, donant prioritat a les zones amb més afectació i volum de residus”.

Un cop acabin els treballs, l’Ajuntament farà un balanç de les actuacions, tant pel que fa a volum de residus retirats com a l’estat final de les diferents platges del litoral.

