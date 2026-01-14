Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Calonge enderroca la font de la plaça d'Otívar per integrar-la a la zona verda

L'element que sincronitzava raigs d'aigua amb efectes de llum i so va deixar de funcionar fa cinc anys

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni transforma la font de la plaça d’Otívar en zona verda

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni transforma la font de la plaça d’Otívar en zona verda / Ajuntament de Sant Antoni

Redacció

Redacció

Calonge i Sant Antoni

L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni eliminarà la font de la plaça d'Otívar, a Sant Antoni, per integrar l'espai dins la zona verda adjacent i millorar la qualitat urbana de l’entorn. S'estan portant a terme els treballs de desmuntatge i enderroc, el terraplenat de l'àmbit amb terra vegetal fins a la cota perimetral actual i la posterior plantació de gespa. Paral·lelament, s’amplia la xarxa de reg per aspersió per garantir un manteniment òptim del nou espai verd.

Els treballs principals finalitzaran en un termini aproximat de dues setmanes, mentre que l’arrelament definitiu de la gespa requerirà uns dos mesos. Les obres, executades per l’empresa Aglomerats Girona SA, tenen un cost total de 43.676,61 euros (IVA inclòs).

Efectes de llum i so

La font cinètica de la plaça d’Otívar, inaugurada l’any 2003, permetia la sincronització de raigs d’aigua amb efectes de llum i so. Els forts aiguats del 2005 van malmetre el sistema lumínic i sonor i, tot i que una reparació posterior va permetre mantenir els jocs d’aigua, la instal·lació feia més de cinc anys que no funcionava.

Amb aquesta actuació, el consistori remarca que es reforça el compromís amb la creació d’espais verds inclusius i sostenibles, plenament integrats en el paisatge urbà i pensats per millorar la qualitat del teixit urbà i el benestar de la ciutadania.

