Un home ferit després de ser atropellat a Torroella de Montgrí

La Policia Local investiga el succés

Ambulàncies del SEM / DdG

Eva Batlle

Torroella de Montgrí

Un atropellament ha deixat aquest dimecres un home ferit a Torroella de Montgrí. L’accident s’ha produït cap a tres quarts de vuit del matí a la Ronda dels Països Catalans. La víctima, de mitjana edat, ha caigut a terra i ha patit dolors a l’espatlla i al maluc arran de l’impacte.

Fins al lloc s’hi han desplaçat la Policia Local de Torroella de Montgrí, el SEM i els Bombers. La víctima ha patit una fractura al braç i ha estat evacuada pel SEM, amb ferides de poca gravetat, a l’Hospital Josep Trueta de Girona.

L’accident s’ha produït a prop d’un pas de vianants situat a uns set metres. El conductor, d’edat avançada, no ha donat positiu en alcoholèmia, i tot apunta a un fet accidental, segons informen fonts municipals. La Policia Local investiga el succés.

TEMES

