Un home ferit després de ser atropellat a Torroella de Montgrí
La Policia Local investiga el succés
Un atropellament ha deixat aquest dimecres un home ferit a Torroella de Montgrí. L’accident s’ha produït cap a tres quarts de vuit del matí a la Ronda dels Països Catalans. La víctima, de mitjana edat, ha caigut a terra i ha patit dolors a l’espatlla i al maluc arran de l’impacte.
Fins al lloc s’hi han desplaçat la Policia Local de Torroella de Montgrí, el SEM i els Bombers. La víctima ha patit una fractura al braç i ha estat evacuada pel SEM, amb ferides de poca gravetat, a l’Hospital Josep Trueta de Girona.
L’accident s’ha produït a prop d’un pas de vianants situat a uns set metres. El conductor, d’edat avançada, no ha donat positiu en alcoholèmia, i tot apunta a un fet accidental, segons informen fonts municipals. La Policia Local investiga el succés.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un camió carregat d’electrodomèstics surt de la via i bolca a l'N-IIa a Sant Julià de Ramis
- Mor un home en caure per un desnivell quan feia llenya en un bosc d'Oix
- Una família intenta recuperar uns terrenys del rebesavi a Palau-saverdera, però s'hi troba un abocador ple de deixalles
- Primers treballs per retirar més de 500 tones de sediments que s'acumulen sota la plaça Catalunya de Girona
- Llancen una butaca pel balcó al centre de Girona
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- Enxampen a aquest famós actor saquejant cotxes amb el seu germà
- El Bell-lloc i Les Alzines celebren que les matrícules pel nou centre privat 'evolucionen favorablement