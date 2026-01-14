Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un incendi crema una habitació d'un pis de Platja d’Aro

No es van haver de lamentar ferits

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

Eva Batlle

Eva Batlle

Platja d'Aro

Un incendi va cremar aquest dimarts a la nit una habitació d’un pis de Platja d’Aro. Els Bombers es van desplaçar fins al lloc dels fets amb quatre dotacions, després de rebre l’avís cap a dos quarts d’onze de la nit. El foc es va declarar en un habitatge del segon pis d’un edifici de tres plantes i es va concentrar en una sola habitació, que va quedar afectada.

A l’arribada dels efectius, les dues persones que viuen a l’immoble ja es trobaven a l’exterior del bloc. El succés es va saldar sense ferits i només va provocar danys materials a l’habitatge afectat.

