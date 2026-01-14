Un incendi crema una habitació d'un pis de Platja d’Aro
No es van haver de lamentar ferits
Un incendi va cremar aquest dimarts a la nit una habitació d’un pis de Platja d’Aro. Els Bombers es van desplaçar fins al lloc dels fets amb quatre dotacions, després de rebre l’avís cap a dos quarts d’onze de la nit. El foc es va declarar en un habitatge del segon pis d’un edifici de tres plantes i es va concentrar en una sola habitació, que va quedar afectada.
A l’arribada dels efectius, les dues persones que viuen a l’immoble ja es trobaven a l’exterior del bloc. El succés es va saldar sense ferits i només va provocar danys materials a l’habitatge afectat.
