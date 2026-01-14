Millores al servei de neteja i residus a Palafrugell: ampliació del porta a porta, control d'accés i videovigilància
El nou contracte, adjudicat a GBI Paprec, entra en vigor demà i preveu una inversió superior als 7 milions d’euros anuals
Palafrugell posa en marxa demà el nou contracte de neteja viària, recollida de residus i gestió de la deixalleria, un servei llargament esperat que suposa una inversió de més de 7 milions d’euros anuals durant vuit anys. La nova empresa adjudicatària, GBI Paprec SA, ha assumit el servei i el personal a partir de la passada matinada. El nou contracte suposa incorporar millores i serveis com l'ampliació del porta a porta, el control d'accés i videovigilància en alguns àmbits, o reforç de la neteja viària.
El desplegament del nou model es farà de manera progressiva al llarg del primer any de contracte. Durant aquesta fase inicial, el servei es presta amb normalitat mentre es completa el traspàs operatiu i la reorganització del sistema, amb la incorporació gradual de nous vehicles, maquinària i eines de seguiment.
Reforç de serveis de neteja viària
El contracte preveu la renovació progressiva de la flota de neteja i recollida, així com un reforç dels serveis de neteja viària, amb més escombrat mecànic i manual, més neteja amb aigua a pressió i millores en el desbrossat, especialment als barris i als espais amb un ús més intensiu de la via pública.
Control d'accés i videovigilància
Pel que fa als contenidors, se’n desplegaran de nous a tot el municipi. A les zones amb més densitat de població i en espais com les platges, s’implantaran sistemes amb control d’accés i videovigilància, mentre que en altres àmbits s’aplicaran solucions adaptades a les característiques de cada zona, com ara àrees emergents de recollida.
Ampliació porta a porta
El nou model inclou també l’ampliació progressiva de la recollida porta a porta a diversos barris i nuclis del municipi, com el Centre Vila, Mas Mascort, Vilaseca-Bruguerol, la Punxa, el Molí de Vent i el nucli de Llofriu. Aquesta ampliació s’anirà desplegant al llarg del primer any i anirà acompanyada d’accions informatives per facilitar l’adaptació de la ciutadania.
A les zones amb major activitat, especialment als passejos marítims i durant la temporada alta, el contracte permet reforçar la recollida amb serveis adaptats, com la substitució de contenidors plens per buits i reforços en franges horàries concretes.
Finalment, el servei incorpora noves eines de gestió i control, com sistemes de geolocalització dels vehicles, amb l’objectiu de millorar l’eficiència i la qualitat del servei. L’Ajuntament de Palafrugell ha anunciat que informarà de manera progressiva la ciutadania sobre cada fase del desplegament i les novetats que es vagin implantant a cada zona del municipi.
