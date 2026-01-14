Una travessa nedant solidària contra el càncer de mama de l'Estartit a Calella
L'Oncoswim celebrarà el 30 de maig amb 30 quilòmetres de recorregut i celebrant la desena edició
Una travessa solidària contra el càncer de mama triple negatiu nedant de 30 quilòmetres entre l'Estartit i Calella de Palafrugell se celebrarà el 30 de maig i en la desena edició.
L’Oncoswim, en aigües obertes organitzada per la Fundació Oncolliga Girona i el C.N. Radikal Swim, obre inscripcions aquest 19 de gener per a la seva edició 2026. Aquesta edició serà especial, ja que celebra 10 anys de lluita contra el càncer de mama triple negatiu.
La travessa tindrà lloc el 30 de maig, amb un recorregut de 30 km entre l’Estartit i Calella de Palafrugell, passant per les Illes Medes i les Illes Formigues.
Els equips estaran formats per un màxim de 7 participants i hi haurà 20 places per a equips amb embarcació de l’organització i 5 places per a equips amb embarcació pròpia. Cada equip haurà de fer un donatiu de 600 euros, destinat íntegrament a la Fundació Oncolliga Girona.
En els seus 10 anys d’existència, l’Oncoswim ha recaptat més de 500.000 euros, destinats majoritàriament a la recerca del càncer de mama triple negatiu a través de l’OncoGIR-Pro i a serveis de suport a persones afectades pel càncer.
Amb el lema “Llença’t de cap a l’aventura”, l’edició 2026 vol homenatjar tots els participants que han fet possible aquest projecte i animar nous equips a sumar-se a la causa.
