Assalt violent a Calella de Palafrugell: uns encaputxats lliguen una família i els roben

Els lladres van sostreure diners, joies i un cotxe; els Mossos investiguen els fets

Imatge d'arxiu d'agents dels Mossos / Mossos d'Esquadra

Redacció

Calella de Palafrugell

Nou assalt violent a les comarques gironines. La matinada del 13 de gener, un grup d’encaputxats va accedir a una casa aïllada de Calella de Palafrugell, on van despertar i lligar la família, amenaçant-los i exigint-los una gran quantitat de diners. Finalment, els lladres es van emportar menys del que havien demanat: joies, diners i un cotxe dels afectats.

Segons avança El Puntavui i ha confirmat el Diari de Girona, la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra a Girona s’ha fet càrrec de la investigació. El vehicle robat va ser recuperat el mateix dia per la Policia Local de Palafrugell.

L’assalt va tenir lloc entre les dotze i la una de la nit, i la família va avisar la policia cap a tres quarts de deu del matí. De moment, es desconeix si aquest cas podria estar vinculat amb un assalt similar ocorregut la setmana anterior a Colomers, on els lladres, armats amb una pistola, van lligar el cap de família, també empresari, i es van endur diners i joies, tot i haver demanat 30.000 euros.

Els Mossos estan indagant sobre ambdós fets per determinar si hi ha connexió entre ells i continuen buscant els lladres, a més d’analitzar totes les pistes que puguin aportar informació sobre els autors dels robatoris violents.

