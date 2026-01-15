Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
nou hospital TruetaCadaquésnaus abandonades GironaJulio Iglesiasfinançament autonòmicintel·ligència artificial
instagramlinkedin

La Bisbal rep 281.000 euros per impulsar ocupació entre persones vulnerables

El projecte Treball als Barris desplegarà accions d'inserció laboral i experiència professional

La Bisbal rep 281.000 euros per impulsar l’ocupació entre les persones més vulnerables

La Bisbal rep 281.000 euros per impulsar l’ocupació entre les persones més vulnerables / Ajuntament de la Bisbal d'Empordà

Redacció

Redacció

La Bisbal d'Empordà

La Bisbal d’Empordà rebrà 280.896,40 euros del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per al projecte Treball als Barris 2025, una iniciativa municipal que desplegarà accions d’inserció laboral i experiència professional fins a l’octubre de 2026. Permetrà també la contractació de persones aturades en projectes municipals.

Segons l’alcalde, Òscar Aparicio, “és una eina clau per lluitar contra l’atur i reduir les desigualtats, posant les persones al centre de les polítiques públiques”. Aparicio ha afegit que aquest finançament permetrà oferir orientació, formació i experiència laboral a persones amb més dificultats, alhora que millora serveis essencials de la ciutat.

El projecte, coordinat des de l’Àrea de Promoció Econòmica, combina accions d’orientació laboral, formació adaptada al territori i contractació temporal.

Una part del pressupost s’invertirà en el Programa A – Dispositiu d’Inserció Laboral, que inclou contractació de tècnics d’orientació, tallers d’habilitats personals, gestió emocional, igualtat de gènere i formació específica en sectors amb oportunitats com el comerç i l’hostaleria.

Contractació persones aturades

D’altra banda, el Programa D – Experienciació Laboral permetrà la contractació de persones aturades en projectes municipals vinculats al manteniment de la via pública i edificis, gestió de residus, atenció a persones vulnerables, dinamització comunitària, promoció de la ceràmica, dinamització turística i comercial i mediació ambiental. Aquestes actuacions no només generen oportunitats laborals reals, sinó que també reforcen serveis públics amb un impacte directe en la qualitat de vida dels ciutadans.

El projecte Treball als Barris 2025, iniciat al desembre de 2025 i amb finalització prevista per al 31 d’octubre de 2026, reforça les polítiques actives d’ocupació municipals i consolida la Bisbal com a referent en accés a l’ocupació dins la comarca, segons l’alcalde. Aquesta acció està subvencionada pel SOC en el marc del Projecte Treball als Barris 2025, expedient GTB-33/25, dins la convocatòria adreçada als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents