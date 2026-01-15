Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una dona resulta ferida en un incendi en una casa de Sant Feliu de Guíxols

La dona va resultar afectada de poca gravetat

Ambulàncies del SEM

Ambulàncies del SEM / DdG

Eva Batlle

Eva Batlle

Sant Feliu de Guíxols

Una dona va resultar ferida en un incendi declarat en una casa de Sant Feliu de Guíxols. El succés va tenir lloc aquest dimecres a la tarda en un habitatge de tres plantes situat al carrer del President Francesc Macià.

Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar quatre dotacions dels Bombers, que van treballar en l’extinció de les flames, concentrades principalment al menjador i a la cuina de l’immoble. A conseqüència de l’incendi, tot l’habitatge va quedar afectat pel fum, fet pel qual els efectius van dur a terme tasques de ventilació.

Arran del succés, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va atendre una dona que va resultar afectada per intoxicació de fum, que va ser evacuada en estat lleu a l’Hospital de Palamós.

