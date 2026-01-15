Una dona resulta ferida en un incendi en una casa de Sant Feliu de Guíxols
La dona va resultar afectada de poca gravetat
Una dona va resultar ferida en un incendi declarat en una casa de Sant Feliu de Guíxols. El succés va tenir lloc aquest dimecres a la tarda en un habitatge de tres plantes situat al carrer del President Francesc Macià.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar quatre dotacions dels Bombers, que van treballar en l’extinció de les flames, concentrades principalment al menjador i a la cuina de l’immoble. A conseqüència de l’incendi, tot l’habitatge va quedar afectat pel fum, fet pel qual els efectius van dur a terme tasques de ventilació.
Arran del succés, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va atendre una dona que va resultar afectada per intoxicació de fum, que va ser evacuada en estat lleu a l’Hospital de Palamós.
