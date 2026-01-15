El vaixell del Museu de la Pesca de Palamós, en construcció, es dirà Aulamar
Els escolars dels centres educatius han fet disset propostes d'entre les quals s'ha escollit el nom definitiu
S'està construint a unes drassanes a Cadis i s'espera que estigui enllestit l'estiu vinent
El vaixell del Museu de Pesca de Palamós, en construcció a Cadis es dirà Aulamar. Ha estat el nom escollit a través d'un procés participatiu amb els escolars del municipi que han plantejat disset propostes. En una sessió a l'Espai de Peix ahir es va prendre la decisió.
El vaixell, un catamarà, de 15 metres d'eslora s'espera que pugui entrar en servei l'estiu vinent com una extensió del museu. Serà un espai pedagògic i científic, generador d'experiències i coneixement, innovador i sostenible.
El projecte de construcció té un cost de 850.000 euros, que són finançats amb els fons Next Generation, en el marc de l’actuació de cohesió entre destinacions Catalunya tierra de sabores, eix 2. Millora de l’eficiència energètica, que lidera el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
Diversos docents dels centres educatius del municipi, representants de la Confraria de Pescadors de Palamós, d’entitats nàutiques locals, del Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava (GALP), del Consell Comarcal del Baix Empordà, la Direcció General de Turisme de la Generalitat i el Departament d’Educació mitjançant el servei Educatiu del Baix Empordà, tècnics municipals i membres de la Fundació Promediterrània, van participar ahir en l’elecció definitiva d’aquest nom, que ara el Museu de la Pesca haurà d’oficialitzar mitjançant els processos administratius corresponents.
Les drassanes Culmar, ubicades a Chiclana, l’empresa guanyadora de la licitació l'està construint amb un sistema de propulsió 100% elèctric.
Es tracta d’un catamarà, amb dos cascs o patins construït completament d’alumini, un metall molt lleuger i resistent, reciclable al 100%.
Tripulació o visitants
El multicasc permet disposar de més espai útil a bord, tant per encabir-hi la tripulació (2 persones) i els visitants (38 passatgers), com per comptar amb una major superfície per instal·lar-hi plaques solars, i al mateix temps ofereix una gran estabilitat i fa més confortables les navegacions. També permet, gràcies al poc calat dels catamarans, navegar en aigües amb poca fondària.
El nou vaixell tindrà una eslora de 15 m, una mànega de 5,80 m, un calat de 70 cm, i desplaçarà un total de 17 Tn. Disposarà d’un espai de cabina tancat, amb bancs i on també s’ubicarà el pont de comandament i d’una banyera a popa també sota cobert.
Ambdós espais seran polivalents i adaptats a les diferents activitats pedagògiques, culturals i turístiques que es proposin. Tant els accessos a bord, els lavabos com els diferents espais, estaran adaptats a les persones amb mobilitat reduïda i altres disfuncions segons els codis d’accessibilitat universal.
Electricitat amb plaques solars
La característica més destacable d’aquesta embarcació és que estarà equipada amb dos motors elèctrics, un fet molt innovador en la propulsió naval, ja que aquesta tecnologia a mar és pràcticament inexistent i molt minsa en comparació a la flota de vehicles terrestres. Es tracta de motors de la marca Oceanvolt model AXC36 de 36KW de potència.
Aquests motors estaran alimentats amb electricitat generada per les plaques solars, que s’instal·laran en tot el sostre de la cabina. També es podrà endollar al corrent elèctric quan estigui amarrat al moll, per carregar les bateries els dies que no faci sol o calgui navegar moltes milles. El catamarà disposarà de generadors que, en cas de necessitat o per motius de seguretat, garantiran l’autonomia total en navegació del vaixell.
Aula i observatori
Té com a objectiu que Palamós compti amb un vaixell que faci d’aula i d’observatori, que complementi l’oferta del Museu de la Pesca i de l’Espai del Peix, i que permeti ensenyar el mar des del mar, amb el propòsit d’aportar coneixement i conscienciar la ciutadania dels valors de l’espai marí, esdevenint una plataforma pedagògica i científica, generadora d’experiències i coneixement, innovadora i sostenible.
