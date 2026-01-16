Acord al pressupost de la Bisbal per continuar redreçant les finances
PSC, Compromís per la Bisbal-Junts i Tots x la Bisbal pacten els comptes que es portaran a ple la setmana vinent
Mantenen en la contenció en la despesa, però el capítol d'inversions ascendeix a 2,4 milions d'euros
Els grups municipals del PSC i Compromís per la Bisbal-Junts, i Tots x la Bisbal (aquest darrer va sortir del govern l'octubre passat) han arribat a un acord per aprovar un pressupost per al 2026 que manté i consolida la política de sanejament. Es portarà a ple el 20 de gener. El pressupost ordinari, el que cobreix les despeses corrents del municipi, se situa en 14.397.425 euros. L'estratègia per recuperar un bon estat de les finances implica afrontar les despeses amb els recursos propis. Pel que fa al capítol d'inversions se situa en 2.463.660 euros dels quals 275.000 provenen dels fons propis. El projecte més important econòmicament és la reforma dels vestuaris i coberta del pavelló d'esports amb 1.026.820 euros.
Les inversions més importants per al 2026:
- Reforma dels vestuaris i coberta del pavelló d'esports: 1.026.820 euros
- Obres de millora de vies i espais públics: 175.000 euros
- Projecte de rehabilitació de les Arcades Les Voltes: 100.000 euros
- Pla de voreres i asfaltatge: 270.000 euros
- Projecte de biblioteca municipal: 160.200 euros
- Obres GI-660 (Cavallers i Prat de la Riba): 354.023 euros
- Canonada d'aigua dipòsit-xarxa: 52.000 euros (suplement)
- Pati Can Formatger: 100.000 euros
El govern constata per a la legislatura del 2023-2027 hi haurà hagut una execució d'inversions molt superior a la del govern anterior. La xifra 2019-2023 se situava en 3.669.305 euros i l'actual, ja ha executat 5.450.468 euros en tres anualitats.
El pressupost ordinari per fer front al dia a dia del municipi s'ha elaborat per tercer exercici amb els tres grups municipals amb l'objectiu de "redreçament fiscal i recuperació de la capacitat d'inversió amb recursos propis". En el capítol d'inversions que es porten a terme en nous projectes es financen amb fons propis, subvencions i préstecs. L'Ajuntament es posa el topall de no endeutar-se més de 900.000 euros, que es la quantitat que s'amortiza anualment per no pujar endeutament.
Neteja als espais públics
En relació a les àrees on es preveuen dedicar esforços i actuacions. Destaquen la recuperació i millora dels espais públics. Pels problemes de civisme i de neteja de carrers consideren que es requeria una dotació reforçada de recursos. L'any passat es van incrementar els treballadors de la brigada i aquest any hi ha una partida de 50.000 euros per al manteniment de zones enjardinades. Hi ha una partida de 200.000 euros nova per a actuacions extraordinàries de neteja als espais públics.
El pressupost inclou la licitació del servei de recollida de fraccions (paper, vidre i orgànica) fins ara gestionat pel Consell Comarcal. Caldrà invertir en accions com comprar nous contenidors. A més, es destina una partida per impulsar programes d’inserció laboral mitjançant brigades de serveis que complementaran les tasques de la brigada municipal.
Despesa de personal
Segons les fonts municipals, l'estratègia és la de redreçar les finances. Per exemple, s'ha treballat per contenir la despesa de personal que havia passat de 6 a 7,2 milions, o la manca de capacitat per finançar inversions amb recursos propis havia obligat a recórrer a l'endeutament.
En personal, s'ha arribat als 6.998.286 que s'incrementarà amb 248.857 per increments salarials estatals derivats de l'acord 2025-2028.
Tot i que la xifra acaba sent similar als 7,2 milions, el govern destaca que sense mesures de contenció la despesa hagués superat els 7,8 milions. S'han evitat duplicitats internes i amb altres administracions, però s'ha pogut reforçar serveis com els de la via pública o la policia local.
En la despesa de béns i serveis passarà de 5.023.603 euros el 2025 a 4.637.465 euros. Ho atribueixen a major licitació municipal, les plaques fotovoltaiques en edificis municipals, i contenció de la despesa.
Congelació de l'IBI
En pressió fiscal es manté la congelació d'impostos com l'IBI que es va reduir el 2024 i s'ha mantingut o la congelació de la taxa d'escombraries. No afectaria les finances perquè hi ha més ingressos de transferències d'administracions superiors que han crescut un 59,5% entre 2019 i 2026.
Les transferències corrents a entitats (especialment culturals, esportives i educatives) han crescut de manera significativa en aquesta legislatura. El pressupost 2026 preveu 1.029.201 euros per aquest concepte.
També s'ha creat un fons de contingència de 50.000 euros per a eventualitats no previstes.
- L’Estat frena el Sector Sud de Salt i bloqueja el nou Trueta
- POLÈMICA: Un bar comença a cobrar 10 euros per veure els partits en el seu local
- Desallotjades 500 persones d'un hotel de la Molina per un incendi
- Acomiaden un treballador per negar-se a fer la pausa de l'entrepà: la justícia avala l’empresa
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 mòbils en dos minuts
- Sabies que aquest pilar és tot el que queda de l’antic pont de ferro de Tordera?
- Alliberen un nen de dos anys que s'havia quedat tancat dins d'un cotxe a Girona