Assalt violent a Sant Feliu de Guíxols: lliguen un home i li roben a casa seva
Els Mossos reforcen el patrullatge a la comarca i investiguen aquest nou robatori amb violència que s’afegeix als registrats els últims dies al Baix Empordà
Nou assalt violent al Baix Empordà. Un grup de quatre encaputxats va assaltar aquest dimecres 14 de gener al vespre una casa unifamiliar de Sant Feliu de Guíxols, després d’accedir-hi pel jardí de l’habitatge.
Els assaltants van accedir al domicili cap a les nou de la nit, es van trobar amb el propietari de l’immoble, a qui van lligar i amenaçar amb un objecte contundent mentre li exigien tot el de valor que tenia, principalment, diners. Els lladres el van intimidar i van regirar tot l’habitatge, situat a la zona propera al club nàutic, abans de fugir amb diners, joies i un telèfon mòbil.
Un cop els assaltants van marxar, la víctima va poder alertar la policia cap a les deu de la nit.
Reforç policial
Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació i asseguren que els darrers dies s’ha reforçat el patrullatge al Baix Empordà, especialment en els torns de tarda i nit, amb més presència d’unitats de l’ARRO, per posar fi a aquesta cadena d’assalts violents, que ja suma més de sis casos des de finals de l’any passat. En aquest sentit, Sant Feliu de Guíxols disposa de càmeres de vigilància a totes les entrades del municipi, controlades per la Policia Local, que han quedat a disposició dels investigadors.
Entre els fets coneguts recentment hi ha l’assalt de Colomers, dimecres 7 de gener, quan uns lladres armats amb una pistola van lligar el cap de família, un empresari, i es van endur diners i joies, tot i que havien exigit fins a 30.000 euros. Aquest cas està essent investigat també i s'apunta que podria ésser un cas relacionat amb algun tipus de revenja. A Calella de Palafrugell, en canvi, el dimarts 13 de gener, els assaltants van lligar una dona d’edat avançada, a qui van amenaçar fins aconseguir també diners i joies, i aquest últim a Sant Feliu de Guíxols.
Tots els robatoris comparteixen un mateix patró: lladres encaputxats que intimiden i lliguen una o més persones dins dels domicilis i els exigeixen diners i joies. No es descarta que es tracti d’un grup criminal que actuï des de fora de Catalunya i es desplaci fins al Baix Empordà per cometre els assalts i fugir amb el botí. La investigació està en mans de l’Àrea d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra.
