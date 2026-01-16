Palamós neteja embornals davant la previsió de pluges
Es retiren deixalles i restes vegetals, sobretot als punts on habitualment s'acumula més aigua
L'Ajuntament de Palamós està reforçant la neteja d'embornals davant la previsió de pluges. Es prioritzaran els carrers on més s'acumula l'aigua habitualment davant episodis de forts aiguats. Els operaris de la companyia Aigües de Palamós (CAPSA), concessionària del manteniment de la xarxa de clavegueram del municipi, retiren les deixalles, fulles i terra que s'acumulen perquè l'aigua circuli lliurament. Per a realitzar aquesta neteja s’utilitza d’aigua freàtica, no potable, a pressió.
L’Ajuntament de Palamós i la companyia CAPSA han previst poder obrir preventivament els embornals d’aquelles zones on habitualment sol acumular-se aigua, si es requereix durant el període de pluges persistents anunciat per aquests pdies vinents
Els carrers on s'acumula més aigua habitualment es concentren bàsicament al voltant del Mercat Municipal, amb zones de les avingudes Catalunya i de l’Onze de Setembre.
Es fa servir l'aigua freàtica no potable que subministra un nou pou municipal situat a les instal·lacions esportives de Josep Massot i Sais.
Aquest manteniment d’embornals a Palamós es fa de manera calanderitzada durant diversos períodes de l’any i és segmentada pels diversos sectors urbans del municipi.
Campanya “No hi llencis res, el mar comença aquí”
Els embornals acumulen moltes restes, la majoria de les quals són deixalles que hi llencen directament les persones.
L’empresa CAPSA, concessionària del manteniment de la xarxa de clavegueram al municipi, impulsa una campanya que té l’objectiu de conscienciar la ciutadania d’aquest problema, i que es basa en la ubicació, al costat dels embornals, d’una placa que recull el lema “No hi llencis res, el mar comença aquí”.
Amb aquesta frase es fa una clara referència a la connexió existent entre els residus que es troben al mar o les platges i aquells que es llencen a la via pública o s’introdueixen directament als embornals, amb les conseqüències mediambientals i d’obstrucció de les canonades que això suposa.
