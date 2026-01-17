Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Investiguen un robatori violent a un vigilant a Sant Feliu de Guíxols

Els Mossos van rebre la denúncia divendres tot i que el fet és de dimecres

Detall d'un vehicle dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu

Detall d'un vehicle dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu / Albert Segura

Eva Batlle

Eva Batlle

Sant Feliu de Guíxols

Els Mossos d’Esquadra investiguen un robatori amb violència al carrer a Sant Feliu de Guíxols. Els fets van tenir lloc cap a un quart de dotze de la nit de dimecres, quan la víctima, un vigilant de seguretat, sortia de la feina.

Dos homes el van abordar mentre caminava pel carrer del Call, al barri antic de la ciutat, i li van robar tot el que duia a sobre, tant objectes personals com diners.

Arran del succés, es van activar els cossos policials, amb la intervenció de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols i dels Mossos d’Esquadra. Aquest darrer cos s’ha fet càrrec de la investigació després de rebre la denúncia de l’afectat divendres al matí. De moment, no s’han produït detencions.

