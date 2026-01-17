Investiguen un robatori violent a un vigilant a Sant Feliu de Guíxols
Els Mossos van rebre la denúncia divendres tot i que el fet és de dimecres
Els Mossos d’Esquadra investiguen un robatori amb violència al carrer a Sant Feliu de Guíxols. Els fets van tenir lloc cap a un quart de dotze de la nit de dimecres, quan la víctima, un vigilant de seguretat, sortia de la feina.
Dos homes el van abordar mentre caminava pel carrer del Call, al barri antic de la ciutat, i li van robar tot el que duia a sobre, tant objectes personals com diners.
Arran del succés, es van activar els cossos policials, amb la intervenció de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols i dels Mossos d’Esquadra. Aquest darrer cos s’ha fet càrrec de la investigació després de rebre la denúncia de l’afectat divendres al matí. De moment, no s’han produït detencions.
Subscriu-te per seguir llegint
- POLÈMICA: Un bar comença a cobrar 10 euros per veure els partits en el seu local
- «Pensava tenir un sobresou del futbol; i ara estic a un pas de viure-hi al 100%»
- L’Estat frena el Sector Sud de Salt i bloqueja el nou Trueta
- Acomiaden un treballador per negar-se a fer la pausa de l'entrepà: la justícia avala l’empresa
- «Jo no volia ser monja, vaig pensar que no aguantaria ni un dia»
- Desallotjades 500 persones d'un hotel de la Molina per un incendi
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 mòbils en dos minuts