Conveni de Palafrugell amb una fundació per a disposar de quatre habitatges per a ús social
Resilis gestionarà els pisos i donarà acompanyament a les famílies que seran derivades pels serveis d'Acció Social de l'Ajuntament
L’Ajuntament de Palafrugell ha aprovat un conveni de col·laboració amb la Fundació privada Resilis per disposar de quatre habitatges per a polítiques socials. En el marc d’aquest acord, Resilis gestionarà quatre habitatges i quatre famílies que seran derivades pels serveis d’Acció Social de l’Ajuntament.
El conveni, gestionat per l’Àrea d’Habitatge, té una durada inicial de quatre anys, prorrogable fins a tres anys més.
Les famílies disposaran d’un Pla d’Acompanyament Familiar durant tota la durada del contracte, a càrrec de Resilis. Aquest acompanyament es desenvoluparà des d’una perspectiva comunitària i inclourà l’establiment de punts de connexió com a eina de treball per enfortir la convivència i el bon veïnatge.
El projecte compta amb la col·laboració d’Endesa i d’Ingenieros IM3 per regularitzar el subministrament elèctric de l’immoble.
L’objectiu del conveni és assegurar el dret a un habitatge digne i adequat a persones en situació de vulnerabilitat social, especialment aquelles que tenen dificultats per accedir o mantenir un habitatge al mercat de lloguer.
L’actuació s’emmarca en el Pla Local d’Habitatge 2024–2029, concretament en l’actuació H2, orientada a impulsar l’habitatge assequible mitjançant noves formes de tinença i models alternatius de gestió i convivència, i en l’actuació A4, destinada a prevenir desnonaments de col·lectius vulnerables i facilitar l’accés a l’habitatge en condicions assequibles per evitar l’exclusió residencial.
Finalment, Resilis incorporarà aquests habitatges al parc de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social, amb l’objectiu de cofinançar el projecte d’habitatge social.
