Els Naturalistes celebren l'aturada de l’ampliació de la Marina de Port d’Aro
L’entitat ressalta la preservació de 13 hectàrees de pineda litoral i la protecció de la biodiversitat
“Celebrem l’aturada del projecte”. Naturalistes de Girona valoren positivament la decisió del Ple de Platja d’Aro d'aturar el Pla Parcial que preveia ampliar la Marina de Port d’Aro i construir un complex amb centenars d’habitatges i equipaments turístics. Segons l’entitat, és un pas importantíssim per evitar la destrucció d’un dels darrers espais naturals de la façana litoral gironina.
L’àmbit afectat inclou 13 hectàrees amb hàbitats d’interès comunitari i presència de llúdriga. Segons Naturalistes de Girona, SOS Costa Brava i Sterna, “fa anys que denunciem la fragilitat ambiental de l’àmbit”.
L’entitat destaca que aquests espais són imprescindibles per protegir zones urbanitzades i infraestructures existents, amb funcions com el manteniment de l’aqüífer del Ridaura i la laminació d’avingudes i temporals.
El pla presentava fragmentació indeguda, absència d’estudis hidrogeològics i paisatgístics complets, risc de salinització de l’aqüífer i exposició pública incompleta. A més, “el document no s’ajustava a la normativa vigent, contravenia el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner i excedia els paràmetres del POUM”.
Pressió ciutadana
Naturalistes de Girona subratllen que aquest resultat “no ha estat fruit de la casualitat”. L’entitat ha presentat al·legacions i informes tècnics amb arguments ambientals, climàtics i jurídics, coordinats amb el Grup de Natura Sterna i la Federació SOS Costa Brava.
També es van recollir 2.279 signatures de suport ciutadà, contribuint a visibilitzar la importància de l’espai i pressionar l’administració perquè actués amb criteris ambientals i de responsabilitat climàtica.
Naturalistes de Girona consideren imprescindible “abandonar definitivament qualsevol proposta urbanística o portuària sobre aquest àmbit”. Reclamen destinar els terrenys a usos públics, espais lliures i conservació ambiental, promovent la recuperació ecològica i la funció d’infraestructura verda.
L’entitat manté el compromís de continuar treballant “per preservar els darrers espais litorals de la Costa Brava i per garantir que el territori es gestioni amb criteris de sostenibilitat, protecció de la biodiversitat i justícia climàtica”.
