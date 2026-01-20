Els Bombers mantenen per aire la recerca de l'home desaparegut a Palau-sator a l'espera que baixi el cabal del riu
Les condicions no permeten fer operacions terrestres
Els Bombers mantenen per aire la recerca de l'home desaparegut a Palau-sator, al Baix Empordà, a l'espera que baixi el cabal del riu i puguin reprendre la recerca terrestre. Segons ha explicat Claudi Gallardo, inspector del Cos, els bombers s'hi han desplaçat amb diverses dotacions, equips de drons i especialistes de la unitat subaquàtica. Tanmateix, les darreres dues hores han hagut de retirar part dels operatius del terreny per seguretat. A la zona de confluència entre el Ter i el Daró, ha dit, hi ha una afectació "molt important" que no permetia seguir fent treball de terra per buscar l'home que hauria estat arrossegat amb el seu cotxe per la riera. Els Mossos d'Esquadra també estaven col·laborant en la cerca amb la unitat subaquàtica.
L’avís al telèfon d’emergències 112 és de les 7.35 hores. Segons ha explicat l'alcalde de Palau-sator, Jordi Riembau, l'home desaparegut és un veí de Fontanilles, el poble del costat. Segons Riembau, els fets s'han produït al matí, quan l'home pretenia travessar la riera amb el seu cotxe, malgrat el cabal que ja portava. De sobte, l'home ha vist que no podia continuar i s'ha vist atrapat per l'aigua.
Tot i això, la víctima ha tingut temps de trucar un amic que s'ha acostat fins a la zona, situada en un dels extrems del poble, a la zona del rec del Molí. Malgrat que ha intentat rescatar-lo, el veí no ha pogut treure l'home i, segons ha explicat Riembau, l'aigua s'ha acabat emportant el vehicle amb l'home a dins.
Riembau explica que, normalment, la riera està seca i que avui baixa amb "cinc o sis metres d'aigua". L'alcalde assenyala que neix a les Gavarres i que recull tota l'aigua que s'acumula al pla que hi ha just abans de desembocar a la riera que passa per Palau-sator.
